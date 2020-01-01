ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات الجولة الـ 37

اقترب ريال مدريد من التتويج بلقب الدوري الاسباني بعدما حقق الفوز خلال الجولة الماضية على غرناطة بهدفين لهدف ، ويفصله فقط نقتطين عن الفوز باللقب .









وتنتطلق مباريات الجولة ال 37 من بطولة الدوري الاسباني غدًا الخميس ، وستكون هناك مباريات قوية وحاسمة أبرزهم مباراة ريال مدريد وفياريال وهى التى اذا حقق فيها المرينجي الفوز سيتوج رسميًا باللقب بينما سيواجه برشلونة نظيره أوساسونا.





ترتيب الدوري الاسباني :





ريال مدريد 83 نقطة

برشلونة 79 نقطة

اتليتكو مدريد 66 نقطة

اشبيليه 66 نقطة

فياريال 57 نقطة

خيتافي 54 نقطة

ريال سوسيداد 54 نقطة

اتليتك بيلباو 51 نقطة

فالنسيا 50 نقطة

غرناطه 50 نقطة

اوساسونا 48 نقطة

ليفانتى 43 نقطة

ريال بيتيس 41 نقطة

بلد الوليد 39 نقطة

ايبار 39 نقطة

سيلتا فيجو 36 نقطة

الافيس 36 نقطة

ليجانيس 32 نقطة

مايوركا 32 نقطة

إسبانيول 24 نقطة