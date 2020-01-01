مذبحة في الأقصر.. مقتل 3 أشخاص إثر خلافات بين عائلتين

لقي 3 أشخاص حتفهم، اليوم الأربعاء، إثر نشوب مشاجرة ثأرية بين عائلتين بمنطقة نجع البركة التابعة لدائرة مركز القرنة غرب الأقصر.





وتعود تفاصيل الواقعة، كما يرويها شهود عيان إلى "الفجر"، إلى وجود خلافات ثأرية قديمة بين عائلتي "حافظ" و"نور"، نتج عنها مقتل شخص من الأولى.





وأوضح شهود العيان، أن أحد ابناء العائلة الثانية حرص على الأخذ بالثأر، مما جعله يقوم بإطلاق النيران على شخصين من الأولى، حيث لقيا مصرعهما على الفور.





فيما تم اللحاق بمطلق النيران من العائلة الثانية، واصابته بطلقات نارية أدت إلى وفاته على الفور، حيث نتج عن المشاجرة وفاة " "ع. ع" و"م. م"، من الأولى و" م. ف" من الثانية.





كما قامت قوات الأمن، بالقبض على عدد من أطراف المشاجرة من العائلتين، وتحرير محضرًا بذلك لعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.



