البورصة المصرية تفقد 15.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي لكل المؤشرات ، بضغوط بمبيعات مكثفة من قبل المصريين مع أنباء غير مؤكدة و غير مفاجئة عن اقتراب مواجهات عسكرية فى ليبيا تعود بالمؤشرات للمنطقة الحمراء





وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 15.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 580.684 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 10617 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 1461 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 2254 نقطة.



