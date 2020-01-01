البورصة المصرية تفقد 15.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:46 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي لكل المؤشرات ، بضغوط بمبيعات مكثفة من قبل المصريين مع أنباء غير مؤكدة و غير مفاجئة عن اقتراب مواجهات عسكرية فى ليبيا تعود بالمؤشرات للمنطقة الحمراء
وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 15.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 580.684 مليار جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 10617 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 1461 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 2254 نقطة.
وإتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للبيع بصافي80.6 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ 84.1%، فيما اتجه العرب والأجانب للشراء بصافي61.9 مليون جنيه، و18.6 مليون جنيه بنسبة إستحواذ 4.5% و11.3% علي التوالي .
وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 36.3% والأفراد علي 63.6%.
و بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.5 مليار جنيه ، من خلال591 مليون سهم، عبر 56.8ألف صفقة ، وقد تم التداول علي 190 سهم ارتفع منهم 14 شركة وانخفضت159 شركة وإستقرت 17 شركة
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