لأول مرة بعد صداقة 15 عاما.. تعاون فني يجمع رامي جمال بالشاعر عمرو يحيى

يتعاون الفنان رامي جمال، مع الشاعر عمرو يحيى في أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومه والمقرر طرحه خلال هذه الفترة.

ويعد هذا التعاون الأول بينهما على الرغم من وجود علاقة صداقة بينهما منذ 15 عاما.

تحمل الأغنية الطابع الدرامي ولم يستقر رامي، على اسم الأغنية حتى الآن وهى من كلمات الشاعر عمرو يحيي وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

بدأ رامي، خلال الأسابيع القليلة الماضية العمل على ألبومه الجديد بالاستماع إلى أغاني كثيرة من الشعراء والملحنين واختيار بعضهم للألبوم.

ويتعاون رامي، في الألبوم مع عد من الشعراء والملحنين أبرزهم جمال الخولي، محمد عاطف، أحمد المالكي، عمرو يحيى، وسامر ابو طالب.

جدير بالذكر أن أخر ألبوم غنائي للفنان رامى جمال ألبوم "أنا لوحدي" والذي طرحه مطلع العام الجاري، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا كما تصدر تريند يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إشادات النقاد والصحفيين والإعلاميين.