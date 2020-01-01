هجوم حاد من أوغلو على أردوغان بسبب قراره حول "أيا صوفيا"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:46 م
أردوغان
أردوغان
وكالات

شن رئيس بلدية إسطنبول التركية، أكرم إمام أوغلو، هجومًا حادًا على الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب موقفه السابق تجاه متحف أيا صوفيا  

 

وقال رئيس بلدية إسطنبول التركية، قبل عامين إنه لم يفقد صوابه بشأن الأثر المصنف على قائمة التراث العالمي ليعمد إلى تحويله لمتحف.

 

وكان رئيس بلدية إسطنبول التركية، طالب أردوغان بالكشف عن سبب اتخاذه قرر تحويل أيا صوفيا من متحف لمسجد في هذا التوقيت، وهو الذي كان يرفض الأمر سابقًا.

 

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها إمام أوغلو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، المعارض، وفقا لموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" المعارضة.

 

وأوضح المعارض التركي أن أردوغان عارض قبل عامين تحويل "أيا صوفيا" إلى مسجد خوفًا من ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، مضيفًا: "لذلك يتعين عليه الآن أن يكشف للرأي العام عن سبب تغيير موقفه حاليًا".

 

تصريحات إمام أوغلو هذه يشير بها إلى ما سبق أن صرّح له أردوغان في حوار تلفزيوني مباشر عام 2018 عند سؤاله عن رأيه في دعوات فتح أيا صوفيا للعبادة.

 

وقال أردوغان آنذاك: "أنا بصفتي قائدا سياسيا لم أفقد صوابي لأقع في هذه المؤامرة".

 

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