إحالة 25 موظفًا بمدينة الأقصر إلى التحقيق

شنت إدارة التفتيش المالي والإداري لمجلس مدينة الأقصر برئاسة عبد الحميد الكيلانى، حملات تفتيشية على الجهات الحكومية من قبل مفتشى الإدارة للمرور المفاجئ على القطاعات المختلفة للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل.

وكشفت الحملات التفتيشية عن قيام ٢٥ موظفًا وموظفة بتوقيع انصراف ومغادرة مقر العمل دون سند قانونى قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وتم تحويلهم إلى الشئون القانونية وتوقيع جزاءات رادعة، بالإدارات المختلفة من تعليم وصحة ووحدات تضامن ومراكز شباب وأحياء وقطاعات وغيرها التابعة لمدينة الأقصر، وذلك تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر ومتابعتها أول بأول بصفة دورية.





وأوضح مدير إدارة التفتيش المالي والاداري بمجلس مدينة الاقصر، أنه تم المرور والمتابعات المختلفة على جميع المرافق والخدمات التابعة للمدينة، حيث تم المرور والمتابعة على عدد ١١١ إدارة مختلفة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ ١٨ محضر متابعة بإجمالي ٢٥ موظف تم تحويلهم الي الشئون القانونية بالإضافة إلى أن محاضر الأعمال التى تم الحفظ فيها ٩٣ محضر نظر وحفظ، يدل على نجاح المتابعات الدورية.





وأكد مدير التفتيش المالى والادارى، إحالة كافة المخالفين إلى الشئون القانونية، مؤكدًا على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مدينة الأقصر بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية التابعة للمدينة.





وفي سياق آخر قاد سكرتير عام محافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، مساء أمس الثلاثاء، حملة نظافة شاملة ورفع للإشغالات، بمنطقة شارع نادي المدينة المنورة وسط مدينة الأقصر.





شارك في الحملة رئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، ورؤساء الأحياء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالإرتقاء بمستوى النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





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تعتبر عملية تغليف ونقل القطع الأثرية من العمليات الدقيقة والمعقدة والتي تخضع لترتيبات خاصة لكي تصل القطعة الأثرية لمقرها النهائي بسلام، ونجح رجال متحف العريش القومي في نقل 5 قطع أثرية ضخمة من خامات متنوعة إلى متحف شرم الشيخ الأثري تمهيدًا لافتتاحه.

وحصلت الفجر على تفاصيل وصور عملية النقل التي تمكن خلالها الفريق من إتمامها بنجاح تام، حيث تم نقل تمثال نصفي للملك رمسيس الثاني من الحجر الجيري، وتمثال نصفي للملك نختنبو الأول من الحجر الجيري، وتمثال نصفي للملك تحتمس من الجرانيت الأحمر، تمثال جالس للملك رمسيس الثالث من الجرانيت الرمادي، تمثال للإله حورس الصقر من البازلت.

وجاء النقل بناءً على قرار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وبإشراف الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف والدكتور أحمد عابدين مدير متحف العريش.

واستغرقت عمليات التغليف والتجهيز أربعة أيام عمل متواصلة داخل قاعات العرض المتحفي في متحف العريش القومي حيث تمت عمليات إنزال وتغليف وتحميل القطع الأثرية التي يتراوح وزنها من واحد ونصف طن إلى أربعة أطنان.

ونفذ عملية النقل فريق متحف العريش من مرممين وأثريين وفنيين ومشرفي الأمن، وهم الأثريين محمد عبد اللطيف، وصالح سليمان، والمهندسين محمد عيد وعطية محمود، وفنيين فهد عطية ومحمد إسماعيل وأحمد عيد وعيد محمد وكامل شامخ وأحمد يحي، ومشرفين أمن محمد سمري، وسمير بكير، ومصطفي فايز، وحمدي محمود.

