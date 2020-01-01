تراجع مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة 22 % خلال 2020

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
قال اتحاد إتش.دي.إي الألماني للبيع بالتجزئة اليوم إن شركات البيع بالتجزئة الألمانية غير الغذائية ستشهد تراجعا في المبيعات بنحو 22 في المائة هذا العام ما لم تحدث موجة ثانية من جائحة كورونا مما يعني أن القطاع بصدد تسجيل أسوأ تراجع له منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لـ"رويترز".


وبإدراج الغذاء، ستتراجع مبيعات التجزئة أربعة بالمئة على أساس سنوي مما يلقي الضوء على مخالفة متاجر الغذاء للاتجاه العام لبقية المتاجر حيث ظلت مفتوحة خلال العزل العام الذي جرى فرضه لاحتواء فيروس كورونا واستمر أكثر من خمسة أسابيع وخلاله أغلقت متاجر التجزئة باستثناء متاجر الأغذية على نحو مؤقت.


وغيرت الجائحة بشدة عادات الاستهلاك لدى الكثيرين الذين فضلوا الشراء عبر الإنترنت بدلا من المغامرة بالخروج إلى المتاجر خشية الإصابة بالفيروس.


وقال الاتحاد إنه خلال مارس وأبريل ومايو، تراجع الإنفاق خلال كل رحلة تسوق في متاجر التجزئة 10 في المائة بينما ارتفع 20 في المائة عبر الإنترنت.


وأضاف أن هذا يمثل مشكلة لمحلات البيع بالتجزئة الصغيرة التي تفتقر غالبا للتكنولوجيا المطلوبة للبيع عبر الإنترنت.

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