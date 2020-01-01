نجم سموحة يكشف تفاصيل إصابته في التدريبات

أكد محمود فهمي لاعب فريق سموحة، أن ما حدث له ارتجاج في المخ خلال تدريبات فريقه، مشيرًا إلى أنه "لم يبلع لسانه".





وقال فهمي في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: ".الواقعة بدأت بكرة مشتركة في الهواء، ولم أشعر بنفسي بعد ذلك، سقطت على الأرض ولا أتذكر ما حدث".





وأضاف: "نزلت إلى التدريبات وأقوي بالجري حاليا، لازلت أشعر بـ"دوخة بسيطة"، ولكنها أعراض ما بعض الارتجاج في المخ".





وواصل: "ألعب في صفوف سموحة على سبيل الإعارة من مصر المقاصة لمدة موسم، والكابتن حمادة صدقي مدرب محترم وكبير للغاية ويعامل الجميع بشكل رائع".





وأتم: "الأهلي فاوضني خلال وجودي في النصر، لكن الصفقة لم تتم بسبب بعض الأمور المادية، كما تلقيت عروضا من إنبي، ولكن المقاصة حسم الصفقة بشكل رسمي".