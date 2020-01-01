انخفاض عدد الزائرين باليابان بنسبة 9ر99% خلال يونيو

قالت منظمة السياحة الوطنية باليابان اليوم إن عدد الزائرين للبلاد انخفض بنسبة 9ر99% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في دلالة على الضرر الذي ألحقه تفشي فيروس كورونا بقطاع السياحة.









وبحسب "الألمانية" استقبلت اليابان 2600 زائر في يونيو الماضي، مقارنة بـ 88ر2 مليون شخص خلال نفس الشهر العام الماضي.









وكان تفشي فيروس كورونا قد دفع الحكومة لفرض حظر على دخول الزائرين من 129 دولة ومنطقة، من بينها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين، أكبر سوق سياحي لليابان.









واصبح اقتصاد اليابان يعتمد بصورة متزايدة على السائحين خلال الأعوام الأخيرة، وقد نظم المسؤولون حملات نشطة في الخارج وخاصة الدول الأسيوية الأخرى، لتعزيز قطاع السياحة.









وقالت منظمة السياحة إن عدد الزائرين ارتفع بأكثر من الضعف خلال خمسة أعوام ليصل إلى 8ر31 مليون شخص عام .2019









وكانت اليابان تسعى لتعزيز عدد الزائرين ليصل إلى 40 مليون شخص بحلول عام 2020 بمساعدة دورة الألعاب الأولمبية التي تم تأجيلها الآن. وكانت لجنة الألعاب الأولمبية الدولية والجهات المنظمة في طوكيو قد قررت في مارس الماضي إرجاء إقامة دورة الألعاب لمدة عام.







