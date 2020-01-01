بدعم من هيئة الترفيه..تامر حسني المصري الوحيد المُنضم لـ"شدو"

ظهر الفنان تامر حسني، على تطبيق "شدو"، وهو تطبيق جاءت فكرته من جانب شباب سعوديين بدعم من هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويتيح للجمهور الغناء مع نجوم الوطن العربي على شكل ديو غنائي، حيث كان حسني، النجم المصري الوحيد بجانب عدد كبير من نجوم العرب المنضمين للمنصة.

وأطلق رواد السوشيال ميديا هاشتاج حمل عنوان #تامر_حسني_على_شدو، وشهد تفاعلًا كبيرًا من جانب المتابعين إلى أن وصل الهشتاج الأكثر تداولًا عبر "تويتر" و"انستجرام" وسط حماس كبير من جانب الجمهور الذي أبدى إعجابه بالتطبيق وتفاعل مع حسني، بعمل فيديوهات للغناء معه.

جدير بالذكر أن مجموعة من المبدعين السعوديين ابتكروا فكرة تطبيق "شدو"، الذي يتيح للجمهور الغناء مع فنانيهم المفضلين من أشهر النجوم العرب عبر طريقة "الكاريوكي" أو "ديو".

التطبيق الذي أطلقته الهيئة العامة للترفيه يضم 32 حوالي فنانا وفنانة من أرجاء الوطن العربي كافة، حيث يتيح للجمهور المشاركة بأداء الأغاني في كل الأوقات وفق مواصفات تقنية عصرية، وذلك بعد القيام بعملية التسجيل السهلة، ثم اختيار الفنان المفضل والأغنية المفضلة مع تحديد درجة الصوت والمؤثرات المستخدمة، وإنتاج العمل الفني المشترك.

وبدأت فكرة التطبيق بين مجموعة من المبدعين السعوديين لمنافسة أهم المنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي العالمية التي حققت نجاحا كبيرا، ولكن من خلال فكرة جديدة وغير مسبوقة عمل على تحقيقها فريق كبير من المختصين في عالم ستوديوهات الصوت والفيديو، وفقا لأحدث المعايير العالمية.

ويستمتع زوار التطبيق خلال أداء الأعمال بمميزات التطبيق الفنية كعرض نصوص كلمات الأغاني، وخيارات المستخدم الفنية المتعددة لإشباع الذائقة الفنية، والإسهام في توزيع الموسيقى مع ما يناسب طبقة أصواتهم، ما يجعلهم يقضون وقتا ممتعا في فضاء الفن، ومشاركة ذلك مع أصدقائهم في مواقع التواصل الاجتماعي.