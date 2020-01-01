بدعم من هيئة الترفيه..تامر حسني المصري الوحيد المُنضم لـ"شدو"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
نور طلعت

ظهر الفنان تامر حسني، على تطبيق "شدو"، وهو تطبيق جاءت فكرته من جانب شباب سعوديين بدعم من هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويتيح للجمهور الغناء مع نجوم الوطن العربي على شكل ديو غنائي، حيث كان حسني، النجم المصري الوحيد بجانب عدد كبير من نجوم العرب المنضمين للمنصة.

 

وأطلق رواد السوشيال ميديا هاشتاج حمل عنوان #تامر_حسني_على_شدو، وشهد تفاعلًا كبيرًا من جانب المتابعين إلى أن وصل الهشتاج الأكثر تداولًا عبر "تويتر" و"انستجرام" وسط حماس كبير من جانب الجمهور الذي أبدى إعجابه بالتطبيق وتفاعل مع حسني، بعمل فيديوهات للغناء معه.

 

جدير بالذكر أن مجموعة من المبدعين السعوديين ابتكروا فكرة تطبيق "شدو"، الذي يتيح للجمهور الغناء مع فنانيهم المفضلين من أشهر النجوم العرب عبر طريقة "الكاريوكي" أو "ديو".

 

التطبيق الذي أطلقته الهيئة العامة للترفيه يضم 32 حوالي فنانا وفنانة من أرجاء الوطن العربي كافة، حيث يتيح للجمهور المشاركة بأداء الأغاني في كل الأوقات وفق مواصفات تقنية عصرية، وذلك بعد القيام بعملية التسجيل السهلة، ثم اختيار الفنان المفضل والأغنية المفضلة مع تحديد درجة الصوت والمؤثرات المستخدمة، وإنتاج العمل الفني المشترك.

 

وبدأت فكرة التطبيق بين مجموعة من المبدعين السعوديين لمنافسة أهم المنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي العالمية التي حققت نجاحا كبيرا، ولكن من خلال فكرة جديدة وغير مسبوقة عمل على تحقيقها فريق كبير من المختصين في عالم ستوديوهات الصوت والفيديو، وفقا لأحدث المعايير العالمية.

 

ويستمتع زوار التطبيق خلال أداء الأعمال بمميزات التطبيق الفنية كعرض نصوص كلمات الأغاني، وخيارات المستخدم الفنية المتعددة لإشباع الذائقة الفنية، والإسهام في توزيع الموسيقى مع ما يناسب طبقة أصواتهم، ما يجعلهم يقضون وقتا ممتعا في فضاء الفن، ومشاركة ذلك مع أصدقائهم في مواقع التواصل الاجتماعي.


بدعم من هيئة الترفيه..تامر حسني المصري الوحيد المُنضم لـ"شدو"
بدعم من هيئة الترفيه..تامر حسني المصري الوحيد المُنضم لـ"شدو"

أخبار تهمك

أتالانتا "مفاجأة الموسم" ومركز متأخر لليفربول.. ترتيب أقوي خطوط الهجوم في الدوريات الأوروبية الكبري

منذ أقل من ساعتين

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ ساعتين

إصابة ضابط وأمين شرطة أثناء التصدي لمحاولة اقتحام مدينة الإنتاج

منذ ساعة و 12 دقيقة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 19 ساعة

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

20 يوليو.. موعد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة 2020

منذ حوالي 3 ساعات

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ يوم

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 4 ساعات

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:02 م

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

11:18 ص

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

08:58 ص

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

10:39 ص

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام