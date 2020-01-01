نجلة مكرم محمد أحمد تكشف تطورات حالته الصحية (فيديو)

قالت أمنية مكرم، نجلة الكاتب مكرم محمد أحمد، إن والدها أُصيب بالأمس بجلطة، وتم نقله من مستشفى العلمين عن طريق الإسعاف الطائر لمستشفى المعادي، وتم التوجيه بمنع الزيارة عنه حتى من أسرته ليس لسوء حالته الصحية، وإنما لاستقرار الوضع.





وأوضحت "أمنية مكرم"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن والدها "كان تعبان منذ 3 أيام لكنه لا يعترف بالمرض، ولا يحب أن يتحدث عن تعبه أو يتعب أحدا معه"، مشيرة إلى أن حالة والدها مستقرة، وهو في كامل وعيه، والجلطة لم تكن قوية وغير مؤثرة بشكل كبير.





وتابعت نجلة مكرم محمد أحمد، أن زوجة والدها تواصلت معها وشقيقتها أثناء تواجدهم بالساحل لإبلاغهم أن والدهما يده ثقيلة ولا يستطيع رفعها، مشيرة إلى أن والدها تحمل آلام لا يستطيع أحد تحملها، معقبة: "أخد طريق الاسكندرية الصحراوي ووصل العلمين، وصعد السلالم وجلس معهم وهو مصاب بجلطة في ذراعه منذ 3 أيام"، منوهة بان الطبيب بمجرد رؤيته طلب تحويله فورًا للمستشفى بعد فقدانه القدرة على الحركة، وتم نقله لمستشفى العلمين.





وأكدت، أن الدولة بجميع مؤسساتها بداية من رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة تدخلت، وهذا ساهم في رفع معنوياته بشكل كبير، معلقة: "وشه نور لما حس أن الدولة بتقدره، أبويا قيمة وقامة كبيرة، لكنه كان يشعر ان البلد سند له، هو أدى البلد والبلد بتديله".





وكان الكاتب الكبير قد وصل مساء الثلاثاء إلى مستشفى المعادي وكان في انتظاره فريق طبي على مستوى عال لتقييم الحالة الصحية وتقديم أقصى درجات الرعاية بعد نقله من مستشفى العلمين إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى مشاكل صحية تم تداركها بسرعة مما ساهم في استقرار الحالة الصحية للكاتب الكبير.





وتقدم المجلس بخالص الدعاء للكاتب الكبير، متمنيا عودته سالمًا إلى أسرته ومحبيه وقرّاءُه.





وأكدت أمنية مكرم ابنة الكاتب الكبير أنه يلقى أقصى درجات الرعاية فور وصوله ودخل العناية المركزة للعمل على إذابة جلطة المخ، ويخرج بعدها إلى غرفة عادية لممارسة برنامج علاج طبيعي يستغرق عدة أيام.





وفي وقت سابق، قدم الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، التحية والتقدير لكل صحفي ساهم في الحفاظ على حرية الكلمة والتعبير، مضيفا: "نتمنى أن تستمر مهنة الصحافة كي يتحقق الخير الكثير لمصر".





وأضاف "أحمد"،: "لم نتسبب في الإضرار بأحد؛ وحاولنا أن يكون مشوارنا مفيدًا لإعلاء قيمة مهنة الصحافة ووضعها في مكانة راقية".



