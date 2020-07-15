رئيس جامعة الفيوم يتفقد سير الامتحانات بعدد من الكليات (صور)

تابع الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تفقد امتحانات السنوات النهائية بحضور الدكتورة منى حتة، عميد كلية الصيدلة والدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب والدكتورة صفاء، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة والدكتورة زينب الباهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية وذلك اليوم الأربعاء الموافق 15/7/2020.





وأشاد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بالتزام الطلاب بارتداء الكمامات واتخاذهم كافة الإجراءات الوقائية وطالب السادة عمداء ومديري الكليات والسادة الملاحظين بتوفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب حتى يتسنى لهم أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.





وأدى الامتحان في كلية الصيدلة عدد 85 طالبا وطالبة ولا توجد أي حالات غياب، وفي كلية الطب كان إجمالي الطلاب 264 طالبا وطالبة وتغيب عن الامتحان عدد 3 طلاب، وفي كلية رياض الأطفال كان إجمالي عدد الطالبات 225 وتغيبت طالبة واحدة بعذر، وفي كلية الخدمة الاجتماعية كان إجمالي عدد الطلاب والطالبات 750 وتغيب عدد 6 حالات فقط.





واطمأن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة على انتظام سير عملية الامتحانات بدون أي شكاوى من الطلاب، وشدد سيادته على ضرورة التزام الطلاب والملاحظين بكافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب.





كما قام رئيس جامعة الفيوم أيضا بتفقد غرفة كنترول أعمال الامتحانات بكلية الصيدلة وطالب بتوفير كافة المتطلبات التي من شأنها إنجاز أعمال الكنترول بدقة وسهولة ويسر وأمان.





وتفقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب امتحانات طلاب السنة النهائية بكليات الهندسة والتمريض والتي بدأت اليوم الأربعاء الموافق 1572020.





وقال الدكتور أحمد جابر، رئيس الجامعة، أن التزام الطلاب الممتحنين قد فاق التوقعات حيث بلغ عدد الممتحنين في كلية الهندسة ٣٤٨ طالب وطالبة بأقسام الهندسة المدنية والميكانيكية والاتصالات والعمارة مع وجود ٤ اعتذارات فقط.





وشدد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات التي تساعد الطلاب على أداء الأمتحانات بأمان.



