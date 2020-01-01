بعد محاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي.. أمن الجيزة يفحص كاميرات المراقبة
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:12 م
إيمان عبد العاطي
يستمع رجال مباحث الجيزة، إلى أقوال شهود العيان في واقعة مقتل شاب أثناء محاولته اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، بمدينة 6 أكتوبر.
وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على كاميرات المراقبة لتفريغها، وكشف ملابسات الواقعة.
وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن إصابة اثنين من رجال الشرطة، أثناء التصدي للشاب الذي حاول اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي بـ 6 أكتوبر، صباح اليوم الأربعاء، قُتل إثر تعامل قوات الشرطة مع الموقف.
وأكد مصدر بقطاع أمن الجيزة، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الأمن الخاص بمدينة الإنتاج الإعلامي فوجئ بشاب يدهن جسده باللون الأخضر، ثم حاول الهجوم على العاملين بواسطة سلاح أبيض "سنجه".
وأوضح المصدر، أن مطاردة بدأت بين الشاب وقوات الأمن، حاول خلالها الأول الشروع في قتل العاملين بطريقة عشوائية، ما دفع رجال الشرطة إلى إطلاق أعيرة نارية صوبه، أسقطته قتيلًا في الحال.
ومن ناحية أخرى، كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن ملابسات الواقعة، حيث تبين أن الشاب "مريض نفسي"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
كشفت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية إلى أن السبب في نشوب الحريق حدوث تسرب بخط مازوت 18 بوصة، خط بترول خام، وتصادف مرور مركبة إشتعلت، ما تسبب في حدوث الحريق، وإنفجار خط المازوت وتفحم عدد من السيارات بسبب التزاحم المروري.
وأسفر الحريق عن وقوع 6 إصابات، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي وفيات.
50 سيارة إطفاء إحتاجها قوات الدفاع المدني والقوات المسلحة، للسيطرة على حريق ضخم نشب بخط مازوت بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.
ونحجت قوات الدفاع المدني تنسيقا مع القوات المسلحة ووزارة البترول، في السيطرة على حريق ضخم بخط مازوت بطريق مصر الإسماعيلية بمنطقة الهايكستب، وأحدث تلفيات كبيرة وخسائر.
ودفعت الحماية المدنية بوزارة الداخلية بسيارات من الإدارة العامة للحماية المدنية، والحماية المدنية بالسويس، والحماية المدنية بالإسماعيلية، والحماية المدنية بالقليوبية، بـ 30 سيارة إطفاء، إضافة إلى سيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة، ووزارة البترول، ووصل إجمالي السيارات 50 سيارة.
كان شب مساء اليوم الثلاثاء، حريق ضخم بخط مازوت بطريق مصر الإسماعيلية بمنطقة الهايكستب، وأحدث تلفيات كبيرة وخسائر.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بمنطقة الهايكستب، بنشوب حريق بخط مازوت وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن مدعومة بـ20 سيارة إطفاء لإخماده.
ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 خزانات مياه إضافية لإخماد النيران المشتعلة بخط مازوت بطريق مصر الاسماعيلة بمنطقة الهايكستب بالاضافة لـ 20 سيارة اطفاء.
كما تسببت النيران المشتعلة بخط المازوت بمنطقة الهايكستب في احتراق 8 سيارات كانت متواجدة أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، أثناء نشوب الحريق.
وأغلقت الإدارة العامة للمرور، جميع الطرق المؤدية لطريق الإسماعيلية الصحراوى، لحين السيطرة على حريق كسر ماسورة مواد بترولية، ومنها نفق سعد الدين الشاذلي، والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية اليه لحين إتمام عملية إخماد الحريق.
وتمكنت قوات الدفاع المدني، من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، بعد حدوث تلفيات بالسيارات وتفحمها، ووقوع إصابات.
ويجري قوات الدفاع المدني عمليات التبريد بموقع الحريق، لمنع تجدد إشتعال النيران مرة آخري، وأخطرت أجهزة الأمن بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.
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