نائب جامعة الإسكندرية يتفقد امتحانات كلية الآداب

تابع اليوم الأربعاء الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، سير عملية الامتحانات بمجمع العلوم الإنسانية.

تفقد امتحانات كلية الآداب التى بدأت اليوم وتستمر حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، وأطمئن على تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية التى أقرها مجلس الجامعة، واتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية والطبية اللازمة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين منذ دخول بوابات الحرم الجامعي وحتى الخروج بعد أداء الامتحان.





وصرح نائب رئيس الجامعة أن الاجراءات تشمل أجهزة كشف حرارة الجسم عن بعد، تعقيم لكافة اللجان قبل وبعد أداء الإمتحان مع الإلتزام بإرتداء الكمامات داخل الحرم الجامعي لكافة الفئات، الإلتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجنة.



