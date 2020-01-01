نائب جامعة الإسكندرية يتفقد امتحانات كلية الآداب
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:12 م
دينا حسن- محمد رجب
تابع اليوم الأربعاء الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، سير عملية الامتحانات بمجمع العلوم الإنسانية.
تفقد امتحانات كلية الآداب التى بدأت اليوم وتستمر حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، وأطمئن على تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية التى أقرها مجلس الجامعة، واتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية والطبية اللازمة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين منذ دخول بوابات الحرم الجامعي وحتى الخروج بعد أداء الامتحان.
وصرح نائب رئيس الجامعة أن الاجراءات تشمل أجهزة كشف حرارة الجسم عن بعد، تعقيم لكافة اللجان قبل وبعد أداء الإمتحان مع الإلتزام بإرتداء الكمامات داخل الحرم الجامعي لكافة الفئات، الإلتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجنة.
كما اطمئن على توافر لجنة طبية بكل لجنة امتحان للمتابعة والتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية الطبية اللازمة.
وتجرى امتحانات كلية الآداب على فترين الفترة الأولى من العاشره صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا بإجمالي عدد طلاب 4 ألاف و550 طالب وتشمل أقسام التاريخ والآثار الإسلامية، الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، الاجتماع، اللغة الإنجليزية وآدابها، الآثار والدراسات اليونانية والرومانية، الإعلام، اللغة الفرنسية وآدابها، الدراسات المسرحية.
والفترة الثانية من الثانية ظهرًا وحتى الرابعة مساءًا بإجمالي عدد طلاب 9 ألاف و٢٦٧ طالب، وتشمل أقسام المكتبات والمعلومات، اللغات الشرقية وآدابها، الفلسفة، علم النفس، اللغة العربية وآدابها، الانثروبولوجيا.
وقد قامت الكلية أيضًا بإعداد فيديو تعريفي على صفحة الكلية ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يوضح أماكن لجان الامتحانات، وكذلك وضع اللوحات الإرشادية بأماكن اللجان الامتحانية.
كان قد أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن 5 كليات سوف تبدأ الأربعاء 1 يوليو، إمتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب السنوات النهائية، موضحًا أن الجامعة انتهت من كافة الترتيبات واتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة خلال فترة عقد الإمتحانات، والتشديد على مراعاة المعايير التى تحقق السلامة للجميع، وبينها تطبيق التباعد الاجتماعى فى اللجان.
وأضاف الكردي في بيان اليوم أنه تم تخفيض عدد الطلاب الممتحنين فى كل لجنة لأقل من النصف، ووضع وسائل التعقيم المختلفة باللجان، فضلا عن تخصيص طبيب بكل مقر لجان، إضافة إلى التعقيم والتطهير الدورى للجان المختلفة قبل وبعد الامتحانات، وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة وصحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.
وقال إن الكليات فتحت باب القبول لاعتذارات الطلاب عن الامتحانات وتأجيلها للدور الثانى من سبتمبر لمن يرغب فى التأجيل، على ان تحتسب كدور اول مع احتفاظ الطالب بدرجاته كاملة.
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