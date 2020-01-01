كلوب يوضح مدى استفادة ليفربول من رفع الإيقاف عن مانشستر سيتي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:08 م
كلوب
كلوب
عبد القادر عرابي
أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن قرار رفع الإيقاف الأوروبي عن نادي مانشستر سيتي، سيفيد فريق ليفربول، خلال المواسم المقبلة.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي، قد رفعت عقوبة الإيقاف عن مانشستر سيتي، بالاستبعاد لمدة عامين من بطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف، وتخفيض العقوبة المالية من 30 مليون يورو، إلى 10 ملايين.

وقال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، قبل لقاء فريقه ضد أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي: "بالنسبة لي، هو قرار يخدم مصلحة ليفربول".

وتابع: "السيتي قد يلعب في دوري أبطال أوروبا ما بين 10 إلى 12 مباراة، وهذا سيسبب ازدحام الجدول بالنسبة لهم".

وأضاف: "أرسنال فريق رائع، وأرتيتا يمثل رؤوية وأفكار بيب جوارديولا، وهو يمثل جيلاً جديداً من المدربين".

وأتم: "نحتاج جهود ديان لوفرين، بعد إصابة جويل ماتيب حدثت لنها أزمة في مركز قلب الدفاع، وهو متواجد مع ليفربول منذ توليت المهمة قبل 5 أعوام".

ويواجه ليفربول مضيفه آرسنال مساء اليوم بملعب الإمارات، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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