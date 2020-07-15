جامعة الفيوم تشيد بالتزام طلاب السنوات النهائية بالإجراءات الاحترازية (صور)

تفقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، امتحانات طلاب السنة النهائية بكليات الهندسة والتمريض والتي بدأت اليوم الأربعاء الموافق 15/7/2020.





وقال الدكتور أحمد جابر، رئيس الجامعة، إن التزام الطلاب الممتحنين قد فاق التوقعات حيث بلغ عدد الممتحنين في كلية الهندسة ٣٤٨ طالبًا وطالبة بأقسام الهندسة المدنية والميكانيكية والاتصالات والعمارة مع وجود ٤ اعتذارات فقط.





وشدد، على ضرورة توفير كافة الإمكانيات التي تساعد الطلاب على أداء الأمتحانات بأمان.





وفي كلية التمريض، اطمأن على انتظام سير عملية الامتحانات ووجود لجان لعزل الطلاب المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، وأشاد بإجراءات التباعد وتوافر الملصقات الإرشادية وبالوعي الكبير الملموس من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.





يذكر أن الامتحانات بكلية التمريض قد بدأت اليوم وتستمر حتى الثامن من الشهر القادم وبلغ عدد الحضور اليوم ٣٦٠ طالبا وطالبة واعتذار طالبة ووجود طالبة واحدة بلجنة العزل.





وأعلن الدكتور أحمد جابر شــديد، رئيس جامعة الفيوم، عن أن كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم قد حصلت على مشروع بحثي بالتعاون مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (STDF ) بعنوان: نظم إدارة الشكاوى ودعم اتخاذ القرار من أجل الزراعة المستدامة في مصر.





وأوضح أن قطاع الزراعة في مصر يساهم بما يزيد عن 14% من الناتج القومي، ويعمل به حوالي 31% من القوى العاملة، كما يشكل الافتقار إلى الدعم الفعال للمزارعين لتبني الممارسات الزراعية الجيدة، وأساليب الوقاية عاملا أساسيا يعوق الإنتاجية والأمن الغذائي كما يحتاج المزارعون إلى المشورة الدائمة عن أمراض المحاصيل وأنماطها المختلفة ومن هنا كان حرص الباحثين بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم على البحث عن آليات تكنولوجية حديثة تساعد المزارعين في المجتمعات الريفية الشاسعة في الحصول على المعلومة والمشورة الصحيحة في المجال الزراعي.



