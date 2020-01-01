438 مليون جنيه استثمارات لرفع كفاءة شبكات الكهرباء

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الكهرباء، عن توجيه 438 مليون جنيه كاستثمارات لرفع كفاءة شبكات الكهرباء قطاع شرق الغربية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أنه في نطاق قطاع شرق الغربية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (7) هندسة ويبلغ إجمالي عدد المشتركين بالقطاع نحو (1.1 مليون) مشترك منهم عدد (220 ألف) مشترك على مسبوق الدفع فقد تم خلال الفترة من 172019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى نحو 438 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة على النحو التالي:

يوجد عدد ( 34) مركز خدمة بالمدن والقرى لخدمة المشتركين.

بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (46) لوحة.

بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط ( 13088.920 ) كم.

بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط ( 1744.479) كم.

إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض ( 3716.574 ) كم.

كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (223.630) كم.

وبلغ إجمالي عدد المحولات (4022) محول بإجمالي قدرة (1481.152) م. ف.أ.

تم إضافة (3437) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، عدد (14) محولا بقدرة (7.513) م. ف.أ حتى شهر مايو2020.

يأتي ذلكا بالإضافة إلى المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من 172019 حتى 3152020 بإجمالى يبلغ نحو (58) مليون جنيه.

وأشارت الوزارة في البيان إلى انه قد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعيًا إلى تحقيق رضاء المشتركين.

وتابعت: "لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بعدد ( 3) فرق بقطاع غرب الغربية بإجمالي عدد (31) فردا مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظًا على سلامة العملاء والعاملين".

وحول محاضر الضبطية القضائية أوضح البيان أن عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مايو 2020 بلغ (286) محضرا بإجمالي قيمة 207 ألف جنيه بقطاع شرق الغربية.

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