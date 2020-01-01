السجن 16 عاما لرجل الأعمال الجزائري محي الدين طحكوت في قضايا فساد

أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن 16 عاما على رجل الأعمال محي الدين طحكوت في قضايا فساد،.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، قضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، على رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحي، وعبد المالك سلال، بالسجن النافذ لعشر سنوات، وذلك في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت.

وكانت المحكمة الجزائرية، برّأت كلا من أويحي وسلال، من جنحة الرشوة، وفق ما ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في الجزائر.

وقد برّأت المحكمة الجزائرية أيضًا زعلان عبد الغني، مدير حملة عبد العزيز بوتفليقة، السابق، من جميع التهم الموجهة إليه في قضية طحكوت.

ومنحت المحكمة البراءة لوزير النقل السابق، عمار غول، من جنحة منح امتيازات غير مبررة في قضية طحكوت.

وأدانت المحكمة محي الدين طحكوت، أحد المقربين من نظام الرئيس السابق بوتفليقة، بالسجن لمدة 16 عاما، ودفع غرامية مالية قيمتها 8 ملايين دينار جزائري.

وحكمت ذات المحكة أيضا على بلال طحكوت، ابن محي الدين طحكوت، بـ7 سنوات سجن نافذة، وبغرامة قيمتها 8 ملايين دينار.