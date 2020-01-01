السجن 16 عاما لرجل الأعمال الجزائري محي الدين طحكوت في قضايا فساد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:52 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
وكالات

أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن 16 عاما على رجل الأعمال محي الدين طحكوت في قضايا فساد،.

 

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، قضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، على رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحي، وعبد المالك سلال، بالسجن النافذ لعشر سنوات، وذلك في قضية منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت.

 

وكانت المحكمة الجزائرية، برّأت كلا من أويحي وسلال، من جنحة الرشوة، وفق ما ذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في الجزائر.

 

وقد برّأت المحكمة الجزائرية أيضًا زعلان عبد الغني، مدير حملة عبد العزيز بوتفليقة، السابق، من جميع التهم الموجهة إليه في قضية طحكوت.

 

ومنحت المحكمة البراءة لوزير النقل السابق، عمار غول، من جنحة منح امتيازات غير مبررة في قضية طحكوت.

 

وأدانت المحكمة محي الدين طحكوت، أحد المقربين من نظام الرئيس السابق بوتفليقة، بالسجن لمدة 16 عاما، ودفع غرامية مالية قيمتها 8 ملايين دينار جزائري.

 

وحكمت ذات المحكة أيضا على بلال طحكوت، ابن محي الدين طحكوت، بـ7 سنوات سجن نافذة، وبغرامة قيمتها 8 ملايين دينار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محكمة قضايا فساد الجزائر

أخبار تهمك

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 19 ساعة

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ يوم

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ ساعة و 17 دقيقة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 19 ساعة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

20 يوليو.. موعد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة 2020

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ يوم

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الجزائر.. إحالة ملفات مسؤولين كبار بينهم أويحيى وسلال للمحكمة العليا

رئيس الوزراء الجزائري السابق يمثل للتحقيق أمام القضاء في قضايا فساد

الجزائر.. حبس الأخوين طحكوت احتياطيا بتهم فساد

الجزائر.. استدعاء رئيس الوزراء السابق ووزير النقل رسمياً كـ"متهمين"

عاجل.. المحكمة العليا في الجزائر تقضي بالحبس المؤقت على رئيس الوزراء السابق

الجزائر: أويحي أمام القضاء مجدداً بقضايا فساد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:02 م

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

11:18 ص

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

08:58 ص

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

10:39 ص

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام