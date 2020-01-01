إصابة اثنين من الشرطة أثناء التصدي لمحاولة اقتحام مدينة الإنتاج

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن إصابة اثنين من رجال الشرطة، أثناء التصدي للشاب الذي حاول اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي بـ 6 أكتوبر، صباح اليوم الأربعاء، قُتل إثر تعامل قوات الشرطة مع الموقف.





وأكد مصدر بقطاع أمن الجيزة، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الأمن الخاص بمدينة الإنتاج الإعلامي فوجئ بشاب يدهن جسده باللون الأخضر، ثم حاول الهجوم على العاملين بواسطة سلاح أبيض "سنجه".





وأوضح المصدر، أن مطاردة بدأت بين الشاب وقوات الأمن، حاول خلالها الأول الشروع في قتل العاملين بطريقة عشوائية، ما دفع رجال الشرطة إلى إطلاق أعيرة نارية صوبه، أسقطته قتيلًا في الحال.



