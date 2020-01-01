استبدال تمثال تاجر الرقيق بإحدى المتظاهرات السود بمدينة في بريطانيا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أُستبدل تمثال تاجر الرقيق الإنجليزي في القرن السابع عشر الذي تم إسقاطه من قبل المتظاهرين المناهضين للعنصرية الشهر الماضي، بتمثال لمتظاهرة سوداء ترفع قبضتها في الهواء في مدينة بريستول الساحلية ببريطانيا.

وذكرت صحيفة "الجارديان": "تم وضع تمثال جين ريد، التي تم تصويرها وهي يقف على قاعدة تمثال كولستون بعد أن تم سحبه لأسفل، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء من قبل فريق من إخراج الفنان مارك كوين"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "كوين" على إنستجرام بجانب صورة للعمل الجديد: "جين ريد وأنا كشفنا النقاب عن عمل معاصر للعرض العام بعنوان ‘صعود القوة (جين ريد) 2020 على منصة تمثال إدوارد كولستون الخالية في بريستول في إنجلترا".

اشتهر "كوين" بتمثاله لامرأة حامل معوقة في ساحة ترافلغار بلندن.

تم سحب تمثال إدوارد كولستون، الذي جنى ثروة من التجارة في العبيد في غرب أفريقيا، وألقي به في الميناء الشهر الماضي من قبل المتظاهرين الذين تظاهروا في أعقاب وفاة الأمريكي الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في حجز الشرطة في مينابوليس في 25 مايو.

أدت وفاة "فلويد" إلى احتجاجات من أجل المساواة العرقية وإصلاحات الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم.

وقال عمدة بريستول، إن مستقبل ما يجب أن يحل محل كولستون يجب أن يقرره شعب بريستول، على الرغم من أنه قال، إن تمثال ريد تم تثبيته من قبل فنان مقيم في لندن ولم يتم منح إذن لذلك.

وقال العمدة مارفن ريس: "النحت الذي تم تركيبه اليوم هو عمل وقرار الفنان المقيم في لندن. لم يتم طلب ذلك ولم يتم منح الإذن لتثبيته".

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