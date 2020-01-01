"إيفا فارما" تكشف عن كلمة السر والسبب الرئيسي في مواجهة الفيروسات (فيديو)

من داخل مقر مركز بحوث الدكتور منير أرمانيوس، بـ"إيفا فارما" بدأت جولة "الفجــر"، للتعرف على أنواع العقاقير ومراحل إنتاجها التي تساعد على الشفاء من فيروس كورونا (كوفيد -19) الذي بدء انتشاره من ووهان الصينية في ديسمبر الماضي 2019، والذي سجل أول إصابة داخل مصر في 14 من فبراير الماضي.



أجرت الفجر حوارا، ثلاثيًا، مع الدكتور أمير أليشع مشرف الأبحاث والتطوير بالشركة، والمشرف الأول على إنتاج عقاري كورونا، عن "ريمدسيفير" و "فافيبيرافير" ، وعلاج أوبئة الالتهاب الكبد الوبائي فيروس سي.