نداء شراره تسخر من شائعة خلعها للحجاب

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علقت المطربة نداء شرارة، على خبر خلعها للحجاب بشكل ساخر عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"



وكان مضمون الخبر أو بالمعني الدقيق" الإشاعة" كالتالي :" هل نداء شرارة خلعت الحجاب أم إشاعات، نداء شراره بدون حجاب"



وعلقت "نداء" منوهة أنها مازالت محجبة ولا تنوي خلع الحجاب علي الإطلاق وقالت :"من قوة الخبر تحمست ،دخلت اشوفني بلا حجاب".





وطرحت "شرارة" أغنيتها الجديدة" شروط " وذلك عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي أغنيه باللهجه الخليجيي كتبها إيهاب غيث، ولحنها محمود أنور، وقام بتوزيعها الموزع العبقري "Jean-Marie Riachi"، وتم التسجيل بـ"JMR-Studios".



يذكر أن أبرز أعمال نداء شرارة، الفنية كل من أغنية "سهرانة أنا"، و"حبيتك بالتلاتة"، و"بس يقبرني"، و"كلام في كلام"، و"درجات"، و"بعدو عطرك"، العديد من الاغاني باللهجاات المتنوعة





