نداء شراره تسخر من شائعة خلعها للحجاب

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
علقت المطربة نداء شرارة، على خبر  خلعها للحجاب بشكل ساخر عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"

وكان مضمون الخبر أو بالمعني الدقيق" الإشاعة" كالتالي :" هل نداء شرارة خلعت الحجاب أم إشاعات، نداء شراره بدون حجاب"

وعلقت "نداء" منوهة أنها مازالت محجبة ولا تنوي خلع الحجاب علي الإطلاق وقالت :"من قوة الخبر تحمست ،دخلت اشوفني بلا حجاب".


وطرحت "شرارة" أغنيتها الجديدة" شروط " وذلك عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي أغنيه باللهجه الخليجيي كتبها إيهاب غيث، ولحنها محمود أنور، وقام بتوزيعها الموزع العبقري "Jean-Marie Riachi"، وتم التسجيل بـ"JMR-Studios".

يذكر أن أبرز أعمال نداء شرارة، الفنية كل من أغنية "سهرانة أنا"، و"حبيتك بالتلاتة"، و"بس يقبرني"، و"كلام في كلام"، و"درجات"، و"بعدو عطرك"، العديد من الاغاني باللهجاات المتنوعة


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