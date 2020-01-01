محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جولة موسعة بنطاق مدينة المنصورة، لتفقد المشروعات الجارية في مدينة المنصورة.

وثمن محافظ الدقهلية، التعاون والتنسيق القائم بين المحافظة ووزارة النقل بقيادة كامل الوزير وزير النقل، لما يقدمه من دعم متواصل ومستمر لمشروعات الطرق والكبارى ليس فى الدقهلية وحدها ولكن فى كافة المحافظات.

جاء ذلك خلال المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية، وفى إطار سلسلة الجولات الميدانية؛ لمتابعة أعمال المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة، وفى بداية الجولة.

شملت جولة محافظ الدقهلية، اليوم تفقد أعمال مشروع التوسعات الجديده على كوبرى الجامعة بالمنصورة، وإنشاء مطلع من المشاية السفلية بالمدينه ومنزل فى البر الايسر لنهر النيل، وذلك لربط مدينه المنصورة بمدينه طلخا، والذى تقوم بتنفيذة وزارة النقل، وذلك ضمن مشروع توسعة الطريق الدائرى حول مدينه المنصورة.

ووجه المحافظ، لمدير عام المرافق بالمحافظة بسرعة العمل مع كافة قطاعات المرافق لازالة العقبات المتعلقة بالمرافق مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز فى المسار الخاص بالمشروع.

كما تفقد المحافظ موقع مقترح لانشاء كوبرى اتجاه واحد خروج من مدينه طلخا الى المنصورة، ويكون مطلع الكوبرى بعد مبنى نادى القضاه ويكون له منزل باتجاه المشاية قبل نادى جزيرة الورد ومنزل اخر باتجاه شارع الجمهورية بمدينه المنصورة وبذلك يكون كوبرى طلخا القديم اتجاه واحد دخول لمدينه طلخا والكوبرى المقترح للخروج منها وذلك لحل مشكلة التكدس المرورى امام الكوبرى وشارع صلاح سالم بطلخا.

كما شملت جولة محافظ الدقهلية اليوم زيارة وتفقد مكتبة مصر العامه بالمنصورة، وقرر المحافظ سرعة تنفيذ تطوير على مستوى متميز للحديقة بالمكتبة خلف المسرح الرومانى، كما وجه ايضا لتطوير المسرح بما يتناسب مع عراقة وتاريخ وثقافة الشعب الدقهلاوى.

ووجه المحافظ، لمديرة المكتبة للتخلص من الرواكد اعلى سطح المكتبة، رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عبد الحميد المصرى وكيل الوزارة مدير مديرية الطرق،والمهندسه شيماء صديق مدير عام المرافق بالمحافظة وايمان ابوالغيط مدير عام المكتبة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية بالمحافظات.
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)
محافظ الدقهلية يصدر مجموعة من القرارات المهمة (صور)

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