رئيس جامعة كفر الشيخ يشدد على تواجد مدرس المادة في الامتحانات

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
واصل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جولاته التفقدية للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفرق النهائية للعام الجامعي الحالي.

تفقد أعمال الامتحانات في كلية التربية الرياضية رافقه الأستاذ الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الأستاذ الدكتور عبدالحليم عكاشة عميد الكلية.

واطلع رئيس الجامعة على انتظام سير الامتحانات والتدابير الخاصة براحة الطلاب بما يضمن توفير وسائل الراحة لأداء امتحاناتهم من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان وتواجد الأساتذة متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

كما حرص على التأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازية بتطبيق مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب في اللجان وارتداء الطالب الكمامة وتجهيز الأماكن المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع اللجان على المدرجات والقاعات حيث تم تصميم لوحات وعلامات إرشادية لتوزيع كافة اللجان لتيسير سرعة وصول الطلاب إلى لجانهم.

كما استطلع دسوقي آراء الطلاب حول مستوى الورقة الإمتحانية والوقت المخصص والتأكد من تطبيق كافة الضوابط خلال فترة الامتحانات وشجع الطلاب وحثّهم على التركيز والاجتهاد أثناء أداء الامتحان.

وأشاد بإلتزام الجميع بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية المشددة التى التى أقرها مجلس الجامعة وأوضح أن إدارة الجامعة اتخذت الاحتياطات الطبية اللازمة كافة للتأكد من سلامة الطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين منذ دخول بوابات الحرم الجامعى وحتى الإنتهاء من أداء الامتحان من إجراء الكشف الحراري وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الإمتحان وكذلك توفير لجنة طبية في كل لجنة إمتحان للمتابعة والمساعدة الفورية والتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية الصحية.

وأكد رئيس الجامعة أن الامتحانات تسير بإنتظام وفق الضوابط التي أقرها مجلس الجامعة، مشددًا على تواجد أستاذ المادة للرد على أي استفسارات من الطلاب مؤكدا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة على تخرج الطلاب دون ضرر حرصًا على مستقبلهم.

فيما كثفت الجامعة من عمليات التعقييم والتطهير لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا علي سلامة الجميع وتنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة.

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