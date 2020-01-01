لليوم السادس.. البحث عن جثمان آخر غريق بشاطئ النخيل
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:42 م
دينا حسن- محمد رجب
يواصل لليوم السادس، الإنقاذ النهري وفريق الغطاسين؛ البحث عن جثمان الغريق الأخير "شادي عبد الله" 17 سنة في شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، عقب استغراج 10 جثامين غرقوا يوم الجمعة الماضية.
ويشهد شاطئ النخيل منذ يوم الاثنين الماضية ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، وقد تسبب ذلك في تعطيل مواصلة البحث عن جثمان شادي، وتنتظر أسرة شادي المكلومة أمام الشاطئ لليوم السادس، أملًا في العثور عليه وسحبه إلى البر، عقب استلام جثمانين أخيه عثمان "17 سنة"، ونجل عمته "عمرو" 27 سنة.
وقد ناشد والد "شادي" من مركز كوم حماده المسئولين سرعة العثور على جثمان الشاب الغريق، وفق قوله "عايز أكرمه بدفنه بجوار أخواته"، وأضاف: "استغاثة لك يا ريس السيسي، طلعوا ابني من البحر".
وأمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حشد رجال قوات الإنقاذ البحري؛ لانتشال جثمان الطفل الغريق المتبقي بشاطئ النخيل ب ٦ أكتوبر بالعجمي، وذلك رغم ارتفاع الأمواج وكثرة الدوامات بالمنطقة، وطالب المحافظ الجهات المعنية، بتوفير كافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين والإنقاذ البحري وحمايتهم من الارتطام بالصخور اثناء عملية انتشال الجثمان.
وتواجد المحافظ أول أمس وسط أهل وعائلة الطفل الغريق مقدما لهم خالص التعازي، واصدر تعليماته بحشد كافة قوات الانقاذ البحرية المعنية فى استجابة سريعة لاستغاثة أهل الغريق بعد صعوبة استخراج الجثمان بالطرق العادية من بين الصخور لخطورتها.
وأكد الشريف أن المحافظة وجميع الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لانتشال الجثمان، وأن الجميع متواجد ويتابع على مدار الساعة لحين استخراجها من خلال الاستعانة بكافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين وقوات الإنقاذ البحري.
واشار الشريف إلى ضرورة عدم تعريض حياة المنقذين للخطر فى ظل ارتفاع امواج البحر، مناشدا جميع المواطنين بعدم نزول الشاطئ نظرا لخطورته وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء والنيابة العامة بإغلاق الشاطئ تماما مؤكدا بأنه لن يتم السماح بفتح الشاطىء نهائيا الا بعد الإطمئنان من توفير اشتراطات السلامة البحرية حفاظا على أرواحهم.
جاء ذلك خلال زيارة محافظ الإسكندرية صباح اليوم، لشاطئ النخيل بالعجمي في استجابة سريعة لأهل الغريق المتبقي، ومتابعة جهود الجهات المعنية، والوقوف على احتياجاتهم لتوفيرها في الحال لإتمام مهام عملهم في استخراج الغريق.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا