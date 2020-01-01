لليوم السادس.. البحث عن جثمان آخر غريق بشاطئ النخيل

يواصل لليوم السادس، الإنقاذ النهري وفريق الغطاسين؛ البحث عن جثمان الغريق الأخير "شادي عبد الله" 17 سنة في شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، عقب استغراج 10 جثامين غرقوا يوم الجمعة الماضية.





ويشهد شاطئ النخيل منذ يوم الاثنين الماضية ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، وقد تسبب ذلك في تعطيل مواصلة البحث عن جثمان شادي، وتنتظر أسرة شادي المكلومة أمام الشاطئ لليوم السادس، أملًا في العثور عليه وسحبه إلى البر، عقب استلام جثمانين أخيه عثمان "17 سنة"، ونجل عمته "عمرو" 27 سنة.



