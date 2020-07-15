أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-7-2020

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
استقرت أسعار الريال السعودي استقرارا أمام الجنيه بجميع البنوك المصرية اليوم الأربعاء 15-7-2020، وسط استعداد البنك المركزي لاتخاذ قرار حول سعر الفائدة على الجنيه نهاية هذا الأسبوع، وجاء ت اسعار الريال السعودي كالأتى:


استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى في البنوك حول مستويات سعرية 4.30 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، حيث بلغ سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى نحو 4.30 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.

 

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