الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع لطلاب 3 ثانوي الشعبة الادبية "المحاضرة 2" (أسئلة متوقعة وإجابتها النموذجية 1)





الثانوية العامة 2020 | يستعد طلاب مرحلة الثانوية العامة 2020 الشعبة العلمية، لتأدية امتحان مادة علم النفس والاجتماع والذي من المقرر تأديته الأحد الموافق 12 يوليو 2020، ويبحث جميع الطلاب والطالبات عن المراجعة النهائية لمادة الكيمياء لمعرفة الأسئلة المهمة والمتوقعة في الامتحان مع الاسئلة والنماذج الهامة، وأهم الأسئلة المتوقعة في علم النفس والاجتماع مثل (أسئلة متوقعة وإجابتها النموذجية 1).





وتُقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية رابط المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع ، وذلك من خلال رابط موقع الثانوية العامة thanaweya المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ودشنت الوزارة هذا الموقع لعرض وتقديم محتوى تعليمي يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لجميع طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات.





وسنستعرض لكم طلابنا الأعزاء المحاضرة الاولى والثانية من المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع وأهم الاسئلة والنماذج، وذلك وفقًا لموقع "thanaweya" المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.





الهدف من المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع:-

تحتوي هذه الدورة التدريبية على: - عرض جميع الأسئلة المتوقعة في فرع علم النفس وحلها بشكل نموذجي.

- عرض جميع الأسئلة المتوقعة في فرع علم الاجتماع وحلها بشكل نموذجي.

توصيف المراجعة النهائية تقدم وزارة التربية والتعليم لأبنائها طلاب الثانوية العامة أهم المراجعات مواد قسم الأدبي وهي مراجعة ليلة الامتحان في مادة "علم النفس والاجتماع". تحتوي هذه الدورة على مراجعة لجميع دروس فرعي علم النفس وعلم الاجتماع من خلال عرض جميع الأسئلة المتوقعة في امتحان نهاية العام وحلها بشكل مفصل ونموذجي.





المحاضرة الـ 2 المراجعة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع ( اضغط هنــــــــــــــا )



