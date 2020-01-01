طريقة تحضير الكانيلوني على أصوله زي المطاعم

تريدين تحضير الكانيلوني مثل المطاعم في المنزل بمكونات بسيطة ومقادير مظبوطة كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية للحصول على كانيلوني باللحم المفروم والصلصلة الحمراء بكل سهولة:





المقادير

- الحشوة :

1/2 لحم بقر مفروم

2 بصلة مبشورة

معلقة ملح و فلفل أسود و زبدة





- للتزيين :

صلصة طماطم : 3 ملاعق كبيرة

الزيت : ملعقة كبيرة

جبن موزاريلا : 500 غراماً

- دقيق : كوب ونصف

- حليب : كوب ونصف

- البيض : 4 حبات

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة





طريقة تحضير كانيلوني باللحم المفروم

اخلطي جميع المقادير معا

اطهي اللحم المفروم في صاج بالزيت مع البصل والبهارات.

ضعي مغرفتين من العجين واقليها لتصبح قرصًا ذهبي اللون في مقلاة

حددي الكمية بالضبط وكرري حتى انتهاء الكمية.

افردي قرص الكانيلوني، ثم ضعي حشو اللحم المفروم، ولفي القرص جيدًا.

صفي لفائف الكانيلوني في صينية بايركس مدهونة بسمن أو زيت.

ضعي الصلصة وادهني بها لفائف الكانيلوني ثم رشي الجبن.

أدخلي الصينية الفرن بعد تسخينه مسبقاً واتركيها لدقائق على درجة حرارة 140 حتى يذوب الجبن.