زيدان: سنقاتل حتى الموت للفوز بالليجا.. ومحظوظ بتدريب ريال مدريد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:22 م
زيدان
زيدان
علي نبوي
تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن مواجهة فريقه غدًا أمام فياريال في الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

زيدان قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"غدًا بالتأكيد ستكون مباراة صعبة علينا، فياريال يعرف كيف يلعب وإنه فريق جيد للغاية، غدًا ستكون أصعب مباراة".

وأضاف :"هناك ضجيج، غدًا لدينا مباراة، نقطة، يجب التركيز وتقديم كل قوتنا غدًا، هناك الكثير من الكلام في الخارج ولكن نركز على مباراة الغد فقط".

وتابع :"لسنا الأبطال، أنا سعيد بما نقدمه بشكل يومي وعندما نصبح أبطال سنبصح أبطال فقط".

وأشار :"لا أفكر بالتعادلات، أفكر بالفوز فقط وكل تفكيرنا على مباراة الغد، نحن مستعدون وسنقاتل حتى الموت".

وأوضح :"سترى التشكيلة غدًا، هازارد بحالة جيدة وسيكون معنا، سترى غدًا من سيلعب".

واستطرد :"الشوط الثاني ضد غرناطة لم يكن جيداً لكن دعنا لا نبالغ، لقد عرفنا كيف نعاني وحققنا الفوز".

وحول طلب النادي الملكي من الجماهير عدم الاحتفال حال الفوز باللقب قال زيدان :"تنتظرنا مباراة مهمة غدا، هناك الكثير من الإزعاج والكلام حول الاحتفالات، لكن المباراة هي الأهم، لا شيء آخر، لا نفكر سوى بالمباراة".

وأردف :"تاريخ هذا النادي عظيم، اللاعب يعرف ذلك جيداً عندما يصل الى هنا، بعد العودة من التوقف أراد اللاعبون تقديم كل شيء وتحقيق شيء عظيم وقد رأيت ذلك في التدريبات."

وعن موقف جاريث بيل وخاميس رودريجيز قال :"يا إلهي! يارجل هذا السؤال مرة أخرى، نحن نركز على مباراة الغد وبيل ايضاً معنا، أنتم تحاولون خلق المشاكل ولكن لن تنجحوا، نحن مجموعة واحدة، أنا وبيل وخاميس والجميع".

وأشار :"أنا محظوظ لكوني مدرب ريال مدريد واستمتع يوميا".

وأكمل حديثه :"سنسعى للفوز غدا، هذا ما يحفزنا ونتجهز لأجل ذلك، لا أفكر بالتعادل، نفكر أن نبذل أرواحنا مثل كل مباراة خضناها، كما أن خصومنا يقومون بالمثل".

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