الزمالك يواجه الجيش وبيراميدز وديًا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مباراتين وديتين مع كل من طلائع الجيش وبيراميدز وذلك بمعسكر برج العرب.

وحدد الجهاز الفني يوم ٢٢ يوليو الجاري موعدا لمباراة الجيش و يوم ٢٣ من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض وديته الأولى يوم الأحد المقبل أمام نظيره سموحة، وذلك على ملعب أحد الفنادق بمدينة برج العرب.

يذكر أن الفريق بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب.





وخاض الفريق مرانه تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وتم التركيز على النواحي البدنية في المران اليوم.





ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانا مسائيا يركز على النواحي الفنية.





وكان الجهاز الفني للفريق قد استقر على خوض مباراتين وديتين في معسكر برج العرب مع كل من طلائع الجيش وبيراميدز.





حيث حدد الجهاز الفني يوم ٢٢ يوليو الجاري موعدا لمباراة الجيش و يوم ٢٣ من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز.





يذكر أن الفريق بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.