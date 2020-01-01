آخرها طاعون الخنزير.. فيروسات هاجمت العالم في 2020

شهد عام 2020 ظهور عدد من الفيروسات خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تشاؤم العالم من هذا العام، معتبرين أنه عام للفيروسات، بسبب طفو أوبئة عدة ببعض الدول وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





كورونا "كوفيد-19"





في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير.





وفي مارس 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها باتت تعتبر فيروس كورونا المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19" والذي يتفشّى في مختلف أرجاء العالم "وباء عالميا".





فيروس زيكا





كما شهد عام 2020، ظهور فيروس "زيكا" وذلك بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس "زيكا" في البرازيل من جديد خلال هذه الآونة، كما أكد الأطباء بمستشفى الولادة في دبلن فى ايرلندا عن تسجيل أول حالة موثقة لطفل ولد بعدوى فيروس زيكا الخلقي، في عام 2016.





وينتقل مرض فيروس زيكا عن فيروس بشكل أساسي عن طريق بعوض، الذي يعض خلال النهار، ولا تظهر أعراض على معظم المصابين، وظهر بشكل مفاجئ في عدد كبير من دول أمريكا الجنوبية، لكن تغير ذلك في عام 2016، عندما بدأ الفيروس في الانتشار بشكل متفجر على حد تعبير منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت عدم اختفاء الفيروس في أي وقت قريب.





الطاعون الدبلي





كما ظهر فيروس الطاعون الدبلي في منطقة منغوليا الداخلية شمالي الصين، وهو مرض حيواني المنشأ وينتشر بين القوارض الصغيرة "الفئران والجرذان" والبراغيث.





تنتقل عدوى المرض الى الانسان عن طريق البراغيث، وينتشر هذا المرض من دولة الى اخرى عن طريق الفئران التي تنتقل بواسطة وسائل النقل، ويمكن الوقاية منه من خلال مراعاة النظافة العامة والتحكم في تكاثر الفئران وانتشارها.





ومن أعراضه يسبب التهاب اللوزتين والغدد اللمفية والطحال وتظهر اعراضه على شكل الحمى والصداع والرعشة وآلام في العقد اللمفاوية، ومن الممكن أن يتطور الطاعون الدبلي وينتشر إلى الرئتين، فيما يُعرف باسم الطاعون الرئوي والذي يُعتبر من أنواع الطاعون الأكثر وخامة.





طاعون الخنازير





وفي روسيا، ظهر طاعون الخنزير وبالتحديد في إقليم بريموريه بالشرق الأقصى الروسي، ما أدى إلى فرض الحجر الصحي في عدد من مناطق الإقليم، وهناك نحو 50 بؤرة لطاعون الخنازير الإفريقي في إقليم بريموريه تم رصدها منذ صيف عام 2019، وجرى التخلص من البؤرة الأخيرة في أبريل الماضي، لكن حالات الإصابة عادت منذ يونيو الماضي.



