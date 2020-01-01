قبل موقعة إفريقيا.. تاريخ المواجهات (المصرية – المغربية) على أرض الفراعنة (أرقام)

أعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة إتحاد الكرة المصري أنهم تقدموا بطلب رسمي إلي الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاستضافة مصر المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الحصول على موافقة الحكومة المصرية.





واعتذرت الكاميرون بشكل رسمي عن استضافة المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب تطور الوضع الصحي لفيروس كورونا في البلاد، وذلك وضع الإتحاد الإفريقي في مأزق حقيقي للبحث عن بلد جديدة لاحتضان مباراتي نصف نهائي ونهائي البطولة القارية المقرر إقامتهم في سبتمبر المقبل.





وأكد "فضل" أن مصر تقدمت رسميًا لاستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلي أنها الدولة الوحيدة التي تقدمت بشكل رسمي لاحتضان مباراتي نصف نهائي ونهائي البطولة القارية حتي الآن، بعكس ما يتردد في الإعلام بخصوص ترشيح تونس والمغرب وقطر والإمارات لاستضافة المباريات.





ويُلاقي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي، ويواجه الزمالك نظيره الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي تقرر إقامته من مباراة واحدة في سبتمبر المقبل.





تاريخ مواجهات الأندية المصرية والمغربية:





جمعت 52 مباراة الأندية المصرية مع نظيرتها المغربية في بطولات إفريقيا عبر التاريخ، فاز الفراعنة في 23 مباراة، وخسروا 13 مباراة، بينما حسم التعادل نتيجة 16 مباراة بينهم، سجل المصريين 62 هدفًا، واستقبلت شباكهم 43 هدفًا خلال المواجهات السابقة بينهم في مختلف البطولات القارية.





تقابلت الأندية المصرية مع الأندية المغربية على أرض مصر في 27 مباراة بالبطولات الإفريقية، فاز الفراعنة في 18 مباراة، وخسروا مباراتين فقط، وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات بينهم، وسجلت أندية مصر 43 هدفًا في شباك المغاربة، بينما استقبلت شباكهم 17 هدفًا فقط.





بينما جمعت أندية مصر والمغرب 25 مباراة على الأراضي المغربية، فاز المصريين في 5 مباريات، وخسروا 11 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 9 مباريات بينهم، سجلت الأندية المصرية 19 هدفًا واستقبلت 26 هدفًا.





هزيمة وحيدة للأهلي أمام الأندية المغربية في مصر





خاض الأهلي 21 مباراة ضد أندية المغرب بالبطولات الإفريقية، فاز في 7 مباريات، وخسر 6 مباريات، وتعادل في 8 مباريات، سجل 23 هدفًا، واستقبلت شباكه 20 هدفًا.





التقي الأهلي مع الأندية المغربية في 11 مباراة على الأراضي المصرية، فاز المارد الأحمر في 5 مباريات، وتعادل في مثلها، وتلقي هزيمة وحيدة كانت أمام منافسه هذا الموسم فريق الرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال 1999، سجل الفريق الأهلاوي 15 هدفًا خلال مواجهاته ضد المغاربة على ملعبه واستقبل 9 أهداف.





الزمالك لا يخسر أمام المغاربة في مصر





أما الزمالك التقي مع الأندية المغربية في 19 مباراة بالبطولات الإفريقية، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 27 هدفًا، واستقبلت شباكه 13 هدفًا.





وتقابل الزمالك مع أندية المغرب في 10 مباريات على الأراضي المصرية خلال مشاركاته بالبطولات الإفريقية، فاز في 9 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يخسر أي مباراة، وسجل 18 هدفًا واستقبلت شباكه هدفين فقط.



