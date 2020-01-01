التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن ملابسات اقتحام شاب مقر مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، إذ تبين أن الشاب مريض نفسي، حيث هدد أفراد الأمن بسلاح أبيض.

وبينت التحريات، أن قوات الشرطة تعاملت مع المشكو في حقه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

في سياق آخر، نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال إستقلاله سيارة فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة بولاق بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزته على 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

مليون و200 ألف ريال سعودي.. ضبط سيدة لإتجارها بالنقد في الدقهلية

تمكنت مديرية أمن الدقهلية، من ضبط سيدة لقيامها بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام سيدة "لها معلومات جنائية" مقيمة بدائرة مركز نبروه بالدقهلية، بممارسة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة "الريال السعودى" من أبناء قريتها والقرى المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف ثم تقوم بإستبدالها لما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وضبطها. بمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى.. وتبين أن حجم تعاملاتها خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغ (1،200،000 ريال سعودى).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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