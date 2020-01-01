المصل واللقاح تكشف خطر يهدد حياة المتعافين من كورونا (فيديو)
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:02 م
رقية جمال
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بشركة المصل واللقاح، إن فيروس كورونا فيروس مناعي، وعلاجه أن تقوم مناعة الإنسان بمواجهة الفيروس للقضاء عليه، مشيرًا إلى أن الفيروس أثناء دخوله جسم الإنسان، يحدث رد فعل عنيف من جهاز المناعة يسمى العاصفة المناعية.
وأضاف "الحداد"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن الكثير يعانون ما بعد كورونا بمشاكل تحدث في أجزاء مختلفة من جسمهم، مشيرًا إلى أن أول جهاز يحدث به رد فعل عنيف هو الجهاز التنفسي، لكونه يتسبب في تضاعف الرئة ويؤدي لزيادة بروتينات التخثر بها، ويؤدي أحيانًا لوجود جلطات رئوية في الإنسان.
وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن بعض المتعافين يشعر بألم في الصدر أو صعوبة في التنفس مع المجهود، وسبب ذلك يعود لتليف رئوي بسيط أو جلطات رئوية بعد كورونا، مشددًا على ضرورة تناول المتعافي لمذيبات الجلطة بعد التعافي لضمان عدم حدوث جلطات في الجسم.
ولفت، إلى أن أعراض متلازمة ما بعد كورونا تتمثل في العرق المستمر دون مجهود، وهناك أعراض في الجهاز العصبي، والدوخة والصداع، وهناك دراسة بريطانية أكدت أن الفيروس قد يكون تسبب في جلطات بسيطة في المخ، ونصحت باستمرار من يعاني من هذه الأعراض في تناول مذيبات الجلطات لما بعد التعافي تحت إشراف طبي.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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