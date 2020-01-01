المصل واللقاح تكشف خطر يهدد حياة المتعافين من كورونا (فيديو)

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بشركة المصل واللقاح، إن فيروس كورونا فيروس مناعي، وعلاجه أن تقوم مناعة الإنسان بمواجهة الفيروس للقضاء عليه، مشيرًا إلى أن الفيروس أثناء دخوله جسم الإنسان، يحدث رد فعل عنيف من جهاز المناعة يسمى العاصفة المناعية.





وأضاف "الحداد"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن الكثير يعانون ما بعد كورونا بمشاكل تحدث في أجزاء مختلفة من جسمهم، مشيرًا إلى أن أول جهاز يحدث به رد فعل عنيف هو الجهاز التنفسي، لكونه يتسبب في تضاعف الرئة ويؤدي لزيادة بروتينات التخثر بها، ويؤدي أحيانًا لوجود جلطات رئوية في الإنسان.





وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن بعض المتعافين يشعر بألم في الصدر أو صعوبة في التنفس مع المجهود، وسبب ذلك يعود لتليف رئوي بسيط أو جلطات رئوية بعد كورونا، مشددًا على ضرورة تناول المتعافي لمذيبات الجلطة بعد التعافي لضمان عدم حدوث جلطات في الجسم.





ولفت، إلى أن أعراض متلازمة ما بعد كورونا تتمثل في العرق المستمر دون مجهود، وهناك أعراض في الجهاز العصبي، والدوخة والصداع، وهناك دراسة بريطانية أكدت أن الفيروس قد يكون تسبب في جلطات بسيطة في المخ، ونصحت باستمرار من يعاني من هذه الأعراض في تناول مذيبات الجلطات لما بعد التعافي تحت إشراف طبي.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.



