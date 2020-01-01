"الفلفل الأسود والقرفة".. تعرفي على مدة صلاحية البهارات في مطبخك

البهارات لها صلاحية مثلها مثل بقية الأشياء التي يكون لها صلاحية، فبعد 6 أشهر تفقد نكهتها وخاصة المطحون منها، وليس كل البهارات نفس الطريقة، لذا يجب أن تحتفظي بها عزيزتي ست البيت في مكانها المناسب لكي لا تتعرض لاشعة الشمس وتتلف سريعا، وإليكم مدة صلاحية البهارات "كالكركم والفلفل الأسود والقرفة وخلافه".





البهارات الكاملة يمكن الاحتفاظ بها لمدة أربع سنوات وتظل محتفظة بنكهتها

البهارات المطحونة تستمر مدة ثلاث سنوات وتظل بنفس نكهتها وطعمها

مزيج البهارات يستمر لمدة عامين دون أن يفقد نكهته

البهارات الطازجة تستمر أسبوع واحد فقط

الفلفل الأسود والهيل والقرفة احتفظي بهما من 2 -3 سنوات دون أن يفقد الظعم والرئحة

الأعشاب المجففة مثل الزعتر والريحان والنعناع وورق الغار، تبقى محتفظة بنكهتها ما بين عام وعام ونصف، ضمن شروط التخزين المثالية.