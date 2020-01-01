ربنا يجعل دمي خفيف علي قلوبكم.. بدرية طلبه تروج لقناتها علي "اليوتيوب"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشرت الفنانة بدرية طلبه صورة لقناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات "يوتيوب" وذلك بهدف الترويج لها، عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"

وعلقت "بدرية" علي الصورة قائلة :" قناتي الرسمية على اليوتيوب، عملتها عشان أكون سبب في ضحكتكم الجميلة، يارب يكون دمي خفيف علي قلبكوا ،بحبكوا جداً ،لينك القناة ف البايو"

وتبادل جمهور "طلبه" معها التعليقات حيث قالو :" بداره ، بنحبك أوي ، أكيد هنشترك في قناتك، مش عارف ليه لما بقرئلك بوست بتخيل حضرتك بأسلوبك المميز "

يشار إلي الفنانة بدرية طلبه شاركت جمهورها فيديوهات ضحك لها هي " وسمية" الخدامة الخاصة بها، وذلك لخلق روح الضحك والفكاهه مع جمهورها.

يذكر ان شاركت الفنانة بدرية طلبة في السباق الرمضاني بمسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي

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