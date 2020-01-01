جامعة القاهرة تواصل امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية

تواصل كليات جامعة القاهرة، لليوم الخامس على التوالي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية، في إطار خطة شاملة أعدتها الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث تعقد الامتحانات اليوم الأربعاء في 13 كلية هي: الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والطب، والزراعة، والعلوم، والتربية النوعية، والآثار، والأسنان، والهندسة، والتجارة، والطب البيطري، والاقتصاد، والتمريض، والعلاج الطبيعي.





وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن جميع الكليات ملتزمة بخطة الجامعة في الوقاية من فيروس كورنا المستجد ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات من شأنها التأثير على سير عملية الامتحانات، موضحًا أن الجامعة قامت بتعميم الإجراءات والضوابط الاحترازية على الكليات والمعاهد منذ فترة طويلة، وأن الضوابط تلزم جميع المشاركين بارتداء الكمامة وقواعد التباعد الاجتماعي والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان بعد بدء الامتحان مع السماح بانصراف الطالب فور الانتهاء من الإجابة.





وأكد الخشت، أن الغرض من هذه الإجراءات هو ضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وتوفير السيولة والحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعي.





يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني انطلقت بجامعة القاهرة بداية الأسبوع الحالي، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بجامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا حوالي 80 ألف طالب وطالبة.



