السيطرة على حريق محطة محولات الكهرباء الجديدة بتمى الأمديد

شب حريق اليوم الأربعاء بموقع إنشاء محطة كهرباء تمى الأمديد الجديدة، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.





وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا اللواء سيد سلطان مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة تمي الأمديد، بنشوب حريق في محطة كهرباء تحت الإنشاء.





وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسياراتي إطفاء، وسيارة إسعاف، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.





وانتقل اللواء صبري محمد عبده سليمان رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد، إلي مكان الحريق، وتبين أنه شب في تجمع للطبالي الخشبية بجوار سور المحطة ولا يوجد خسائر في المعدات أو الأرواح.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.





وعلى صعيد آخر سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية على حريق بصالون حلاقة، بقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية.





وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لقوات الحماية المدنية يفيد نشوب حريق بمحل حلاقة بقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر.





وتم الدفع بسيارة إطفاء وسيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق وتبين أن الحريق بصالون حلاقة ملك المواطن أحمد سمير بشارع داير الناحية بقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر.





وتبين أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات المحل بالكامل ولا يوجد خسائر بالأرواح، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.





تفاصيل السيطرة على حريق صالون حلاقة في الدقهلية





سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية على حريق بصالون حلاقة، بقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية.





وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لقوات الحماية المدنية يفيد نشوب حريق بمحل حلاقة بقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر.





وتم الدفع بسيارة إطفاء وسيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق وتبين أن الحريق بصالون حلاقة ملك المواطن أحمد سمير بشارع داير الناحية بقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر.





وتبين أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات المحل بالكامل ولا يوجد خسائر بالأرواح، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.



