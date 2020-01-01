السيطرة على حريق محطة محولات الكهرباء الجديدة بتمى الأمديد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شب حريق اليوم الأربعاء بموقع إنشاء محطة كهرباء تمى الأمديد الجديدة، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا اللواء سيد سلطان مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة تمي الأمديد، بنشوب حريق في محطة كهرباء تحت الإنشاء.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسياراتي إطفاء، وسيارة إسعاف، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

وانتقل اللواء صبري محمد عبده سليمان رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد، إلي مكان الحريق، وتبين أنه شب في تجمع للطبالي الخشبية بجوار سور المحطة ولا يوجد خسائر في المعدات أو الأرواح.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى صعيد آخر سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية على حريق بصالون حلاقة، بقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لقوات الحماية المدنية يفيد نشوب حريق بمحل حلاقة بقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر.

وتم الدفع بسيارة إطفاء وسيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق وتبين أن الحريق بصالون حلاقة ملك المواطن أحمد سمير بشارع داير الناحية بقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر.

وتبين أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات المحل بالكامل ولا يوجد خسائر بالأرواح، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.

تفاصيل السيطرة على حريق صالون حلاقة في الدقهلية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية على حريق بصالون حلاقة، بقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لقوات الحماية المدنية يفيد نشوب حريق بمحل حلاقة بقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر.

وتم الدفع بسيارة إطفاء وسيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق وتبين أن الحريق بصالون حلاقة ملك المواطن أحمد سمير بشارع داير الناحية بقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر.

وتبين أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات المحل بالكامل ولا يوجد خسائر بالأرواح، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محطة محولات الكهرباء الجديدة تمى الأمديد الفجر السيطرة على حريق

أخبار تهمك

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تصريحات مثيرة من كيكي سيتين قبل مواجهة برشلونة ضد أوساسونا

منذ أقل من ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 18 ساعة

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 18 ساعة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة كبرى بشأن فترة تدريبه للزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

20 يوليو.. موعد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة 2020

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:18 ص

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

08:58 ص

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

10:39 ص

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

09:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام