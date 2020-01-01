إندونيسيا تسجل أكبر ارتفاع يومي في الوفيات جراء فيروس كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:45 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكبر ارتفاع يومي في الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة.

 

وقد رصدت وزارة الصحة الإندونسية، 87 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس خلال اليوم الأخير (مقابل 54 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 3797 حالة وفاة.

 

ووفقًا للصحة الإندونيسية، تجاوز إجمالي عدد الإصابات بكورونا في إندونيسيا، التي تعد أكبر دولة إسلامية على مستوى العالم من حيث عدد السكان المسلمين، تجاوز اليوم عتبة الـ80 ألفا ووصل إلى 80094 إصابة، بعد رصد 1522 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 1591 إصابة في اليوم السابق).

 

 سجلت وزارة الصحة في إندونيسيا، اليوم الاثنين، 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع لهذا المؤشر الذي بلغ في إحصائية أمس الأحد 82 حالة.

 

وبحسب وزارة الصحة الإندونيسية، ارتفع عدد ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 70 حالة ليصل إلى مستوى 3241 وفاة.

 

وفي الأيام الأخيرة، شهدت إندونيسيا ارتفاعا ملموسا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، ووصل هذا المؤشر السبت الماضي إلى 53 حالة ليبلغ مؤشرا قياسيا في إحصائية أمس الأحد بـ80 متوفيا.

 

وقد رصدت وزارة الصحة، 1209 إصابات جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 1447 في معطيات السبت و1607 الأحد، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 64958.

 

وكانت وزارة الصحة الإندونيسية، أعلنت أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد ارتفع بواقع 814 حالة جديدة ليصل إلى 29919 شخصا.

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