عودة جدارية "المرأة المحجبة" إلى فرنسا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
وكالات
أعادت إيطاليا، الثلاثاء، لفرنسا جدارية رسمها فنان الشارع البريطاني بانكسي بعدما سرقت من مسرح باتاكلان في باريس، الذي قتل فيه مسلحون متشددون عشرات من الأشخاص في هجوم في نوفمبر 2015.


وفي يونيو 2018، رسم بانكسي جدارية لامرأة محجبة يبدو على وجهها الحزن على باب مخرج للطوارئ في مسرح الحفلات، الذي قتل فيه 90 شخصا في واحد من هجمات منسقة بالعاصمة الفرنسية أوقعت في المجمل 130 قتيلا.

وعثرت الشرطة الإيطالية على الباب، الذي سرق في يناير 2019، الشهر الماضي في مزرعة وسلمته للسفير الفرنسي في روما، الثلاثاء، الذي يوافق يوم الباستيل وهو أهم عيد وطني فرنسي.

وقال السفير كريستيان ماسيه خلال مراسم بالسفارة "استعادة هذا الباب في عيدنا الوطني لحظة مؤثرة للغاية. (هذا الباب) كان شاهدا على مذبحة حصدت أرواح 90 شخصا".

وأضاف "هرب كثيرون عبر هذا الباب المخصص للطوارئ. عاش وسمع وشهد المذبحة بأكملها".ش

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