تحالف الأحزاب: لم نعرض على حزب المحافظين الانضمام للتحالف من الأساس

أكد مصدر مطلع بتحالف الأحزاب الانتخابية القائمة الوطنية من أجل مصر والمنضم إليه عدد من الكيانات السياسية والحزبية، عدم طرح انضمام حزب المحافظين للتحالف من قريب أو بعيد، والفكرة لم يتم طرحها من الأساس.

وأضاف المصدر، في تصريحات له، اليوم، أنه لم تجرِ أي مفاوضات مع حزب المحافظين في هذا الشأن حتى اللحظة، مشددًا على أن ما تم تداوله من قبل البعض فى هذا الصدد غير دقيق بالمرة.

وأشار إلى أن ما تم ترديده خلال الفترة الماضية ربما يدخل في سياق الدعاية الانتخابية المبكرة والتى تقوم بها بعض الأطراف فى سبيل حصد الأصوات فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وشدد على أن التحالف يمارس عمله بشفافية كاملة، كما يقوم بالإعلان عن كل خطواته وتحركاته بصورة كاملة للرأى العام لأنه يضع نصب عينيه مصالح الوطن العليا، خاصة في ظل التحديات العديدة التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الفارقة والتي يزداد فيها حجم المخاطر والتحديات الخارجية بصورة غير مسبوقة، خاصة فيما يتصل بملف سد النهضة والتدخل التركى في ليبيا.





وناشد المصدر جميع العاملين في الحقل السياسى عدم تداول أي شائعات لا أساس لها من الصحة حول التحالف، داعيًا الجميع إلى خوض المعركة السياسية بشرف.