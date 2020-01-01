برلماني يطالب بضرورة تعويض متضرري حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:30 م
حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي
حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي
طالب النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، مناشدًا رئيس مجلس الوزراء دكتور وصطفى مدبولي، بضرورة دراسة التداعيات السلبية لحريق طريق الإسماعيلية الصحراوي على الأهالي المتضررة والمحلات وأصحاب السيارات، والعمل على تعويضهم خاصةً أن الأضرار كانت جسيمة وكبيرة.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن المؤشرات الأولية أظهرت حجم كبير من الأضرار خاصة علي السيارات التى كانت متواجدة فى حيز الحريق، وبعض المحلات ومعرض للسيارات، وأن الحكومة عليها أن تقف بجانبهم وتساندهم للتغلب علي هذه التداعيات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يجوز لأحد أن يستبق تحقيقات النيابة العامة، صاحب الاختصاص الأصيل لمعرفة الأسباب الحقيقة لهذا الحريق، ولكن ما تم رصده من فيديوهات علي مواقع التواصل الإجتماعي، وترك التسريب مدة كبيرة ساعد علي التداعيات السلبية التى تمت، خاصة أنها تضمنت مشاهد صادمة، موجها الشكر لجميع الجهات المعنية وعلي رأسها رجال الحماية المدنية الذين قاموا بدورهم فى السيطرة علي الحريق.

يشار إلي أنه مساء الثلاثاء، وبعد نحو 3 ساعات كاملة، سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على الحريق الهائل الذى اندلع نتيجة كسر فى خط بترول خام "شقير - مسطرد" على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى والذي أسفر إصابة 15 مواطنا، واحتراق 31 سيارة ملاكى ومعرض سيارات.

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