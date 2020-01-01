الهند تبدأ تجربة بشرية للقاحها الثاني لفيروس كورونا

أعلنت شركة الأدوية الهندية Zydus Healthcare، اليوم الأربعاء، أنها بدأت تجارب بشرية على لقاحها المحتمل لفيروس كورونا المستجد ZyCov-D، مع استمرار تزايد عبء العمل في البلاد.



وقالت الشركة، اليوم الأربعاء، إن ZyCoV-D سوف يسجل لقاح DNA البلازميدي أكثر من 1000 شخص عبر مواقع دراسات سريرية متعددة في الهند لمواصلة دراسة اللقاح، كماأوردت وكالة "رويترز".





بدأت محاولة الهند الأولى للحصول على لقاح، Covaxin من Bharat Biotech، تجارب اللقاحات في المرحلتين الأولى والثانية في 3 يوليو.





وشدد المدير العام للمجلس الهندي للبحوث الطبية بالارام بهارجافا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء على أن الهند أعطت الأولوية لجهودها لتطوير اللقاحات، حيث استسلم أكثر من نصف مليون شخص لفيروس كورونا حول العالم.





وقال الدكتور بالرام بهارجافا، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة الهندية: "يعمل الخبراء ليل نهار لإجراء هذه التجارب ومن واجبهم الأخلاقي تطوير اللقاحات في أسرع وقت ممكن حيث استسلم أكثر من نصف مليون شخص لفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم. لذا فإن "التتبع السريع" لتطوير لقاحات الفيروس أكثر أهمية".





وأبلغ أن مواقعهم للاختبار جاهزة وأنهم يقومون بالدراسة السريرية على ما يقرب من 1000 متطوع لكل منهم في مواقع مختلفة.





من بين 140 شركة حول العالم تتسابق لإنتاج لقاح كورونا، تعمل خمس شركات هندية أخرى أيضًا على تطوير اللقاح. كما قامت روسيا بتتبع لقاح سريع في المرحلة الثانية من الاختبارات ، والتي من المتوقع أن تستمر حتى 28 يوليو.





ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن AstraZeneca بجامعة أكسفورد وشركة Moderna Inc للتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى 19 شركة أخرى، تجري تجارب رئيسية.





وفي الوقت نفسه، تعرضت أكثر من 12 ولاية هندية للإغلاق مرة أخرى بسبب العدد المتزايد للحالات. بعد إغلاق صارم لمدة ثلاثة أشهر، وافقت الحكومة الهندية على إعادة فتح الاقتصاد على مراحل.





وأعلنت ولاية بيهار، مع ارتفاع الحالات أكثر من 1000 لليوم الثالث على التوالي، عن إغلاق كامل لمدة 15 يومًا.





إلى جانب كارناتاكا، بدأت دول مثل تاميل نادو، كيرالا، أوتارانتشال، سريناجار، والبنغال الغربية بالفعل في الإغلاق الجزئي.





مع وجود 29429 حالة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية، يوجد في الهند 319،840 حالة نشطة.





شهدت الدولة أكبر عدد من المرضى الذين تم شفائهم في يوم واحد حيث تم الإعلان عن خلل 20،572 مريضًا من فيروس كورونا المستجد.



