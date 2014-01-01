ميدو يفجر مفاجأة كبرى بشأن فترة تدريبه للزمالك

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:26 م
ميدو
ميدو
مصطفى صابر
فجر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق،أحمد حسام ميدو، عن مفاجأة خلال فترة تدريبه للقلعة البيضاء.


وخلال عبر برنامجه على قناة "النهار" : "أنا دربت نادي الزمالك دون الحصول على أي رخصة تدريبية وقتها".

وتابع " بالطبع أنا أعترف أنه خطأ كبير، ولا يوجد نظام أو شروط للتدريب في مصر".

وأكمل: "هناك 3 مدربين حاليا في الدوري المصري معهم فقط الرخصة (c) دون الحصول على (a) و (b)".

جدير بالذكر أن نجح أحمد خسام ميدو أثناء تدريبه للزمالك للتتويج ببطولة كأس مصر عام 2014، ليصبح أصغر مدير فني مصر يحصل على اللقب.

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