مصرع أمين شرطة إثر سقوطه من أعلى عقار بالغردقة
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:27 م
محمد طه
لقي أمين شرطة مصرعه اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من عمارة سكنية بمنطقة مبارك 14 شمال مدينة الغردقة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام وجارى التحقيقات في الواقعة.
حيث تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، بلاغا بسقوط آمين شرطة من عمارة سكنية بمنطقة مبارك 14 شمال مدينة الغردقة، وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف، وتبين وفاة أمين في العقد الرابع من العمر يدعى "سعيد. ن" 34 عاما، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام وجارى التحقيقات.
وتبين من التحريات الأولية، عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث، وتم إخطار النيابة؛ لاستكمال التحقيقات.
تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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