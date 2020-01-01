مصرع أمين شرطة إثر سقوطه من أعلى عقار بالغردقة

لقي أمين شرطة مصرعه اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من عمارة سكنية بمنطقة مبارك 14 شمال مدينة الغردقة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام وجارى التحقيقات في الواقعة.





حيث تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، بلاغا بسقوط آمين شرطة من عمارة سكنية بمنطقة مبارك 14 شمال مدينة الغردقة، وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف، وتبين وفاة أمين في العقد الرابع من العمر يدعى "سعيد. ن" 34 عاما، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام وجارى التحقيقات.





وتبين من التحريات الأولية، عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث، وتم إخطار النيابة؛ لاستكمال التحقيقات.





تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.



