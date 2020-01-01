الإمارات تؤكد على إيمانها الراسخ بمبدأ التكافل العالمي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:22 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

أكدت دولة الإمارات على إيمانها الراسخ بمبدأ التكافل العالمي في الوقت الذي تتخبط فيه الدول الكبرى والعظمى في مواجهة وباء فيروس كورونا.

 

ويبزغ في سماء العالم نموذج جديد من الدول العظمى في الإنسانية، إنه دولة الإمارات العربية المتحدة، تساعد الدول الأخرى من حلفائها وأصدقائها ومن الدول الصغيرة والفقيرة بعد أن شغلها حالها الداخلي تماماً.

 

وكانت دولة الإمارات، أثبتت مدى كفاءتها وجاهزيتها لاحتواء الأزمة، وإعداد العدة والإجراءات لمواجهتها على أرضها منذ بدايتها، كما أثبتت مدى عظمتها في الإنسانية في تقديم يد العون للدول الأخرى المحتاجة للمساعدة، وهو ما أكده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في حديثه مع قادة الدول، حيث قال : «دولة الإمارات كانت وستظل داعمة لكل ما يحقق التضامن الدولي في مجابهة هذا الخطر خلال مرحلة مفصلية من تاريخ العالم».

 

ونالت دولة الإمارات، إشادات دولية عدة، على رأسها إشادة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها في مواجهة الوباء عالمياً.

 

وتأتي الإمارات كنموذج للدول الكبرى في الإنسانية، القادرة على التعامل مع الأزمة على أعلى مستوى من الكفاءة، والساعية بجد وفاعلية لمساعدة الدول والشعوب الأخرى في هذه المحنة القاسية على الجميع.

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