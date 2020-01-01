وزيرة البيئة تناقش مشروع استخراج الأملاح ببحيرة قارون (صور)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
الفجر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعا موسعا؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع استخراج الاملاح ببحيرة قارون.

وذلك فى اطار تكليفات القيادة السياسية؛ لإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون واعادة احيائها وبمشاركة اللواء سيد البوص رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وادارة واستغلال المحاجر والملاحات ممثلا عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الوضع الحالى لبحيرة قارون الذى يتضمن العمل فى ثلاث مسارات أساسية لإعادة إحيائها مع تطويرها من خلال تفعيل مذكرة التفاهم بين محافظة الفيوم وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لاقامة مشروع استخراج الأملاح كذلك حل مشكلة الصرف الصحي علي البحيرة.

وذلك من خلال وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع المشروعات الخاصه ببنك اعاده الاعمار الاوروبي ليتم ادخال الصرف للقرى بدلا من الصرف على البحيرة، واخيرا حل مشكلة الصرف الصناعى بمنطقة كوم اوشيم والذى يرتكز على رفع كفاءة المحطة او انشاء محطة جديدة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن تنفيذ مشروع استخراج الأملاح من بحيرة قارون يعد نموذجا حقيقيا للتوافق بين البيئة والاستثمار، وأن حماية البيئة لا تتعارض مع الاستثمار بل هو اساس لتعظيم الفوائد على المستوى القومى.

واوضح الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم ان الخطة الحالية لمشروع استخراج الأملاح من بحيرة قاروق على مساحة 4000 فدان يعد أحد حلول اعادة التوزان للبحيرة والتى يتم العمل فيها حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار اللواء سيد البوص رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للتعدين ودارة واستغلال المحاجر والملاحات انه يتم حاليا وضع الإطار القانونى للمشروع على ان يتم البدء فى مصنع خلال 36 شهر يتم خلالها الانتهاء من البنية الاساسية والبدء فى المشروع مؤكدا ان المشروع انتهى من الحصول على كافة الموافقات والدراسات الفنية.

اتفق الحضور على اجراء زيارة ميدانية لمحافظة الفيوم خلال الاسبوع القادم لتفقد الوضع الحالى للبحيرة وما تم من اجراءات على ارض الواقع لاعادة التوازن البيئى لها بالإضافة إلى تفقد محميات الفيوم وما تم بها من تطوير للتأكيد على اننا نسير فى طريق التنمية والتطوير على كافة المحاور للارتقاء بمحافظة الفيوم.
وزيرة البيئة تناقش مشروع استخراج الأملاح ببحيرة قارون (صور)
وزيرة البيئة تناقش مشروع استخراج الأملاح ببحيرة قارون (صور)
وزيرة البيئة تناقش مشروع استخراج الأملاح ببحيرة قارون (صور)
وزيرة البيئة تناقش مشروع استخراج الأملاح ببحيرة قارون (صور)

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