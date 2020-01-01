سقوط مسجلين خطر لسرقتهما توك توك بأسيوط

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن أسيوط، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مركبة "توك توك"، كرها عن قائدها.

وتبلغ لمركز شرطة أسيوط من (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) بطلب شخصين مجهولين منه توصيلهما بدراجته النارية "توك توك" من القرية محل إقامته إلى إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة أول أسيوط وحال مروره بطريق فرعي مؤدي إلى قرية موشا دائرة المركز طلبا منه التوقف، وباغته أحدهما وتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض فأصابه بجروح قطعية وكدمات متفرقة واستوليا منه على التوك توك كرهًا عنه وهربـا.

وأسفرت جهود فرق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط أن مرتكبي الواقعة (شخصيّن – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "كتر" فأحدث ما به من إصابات واستولى بالاشتراك مع المتهم الهارب على "التوك توك"، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم بإلقائه بخط سير هروبهما، وتم بإرشاد المتهم ضبط التوك توك المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب


وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.


بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من شخصين تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، مندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية، بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالي وقدره مليون جنيه سوداني، عن طريق انتحال بعض الأشخاص، صفة رجال مباحث الأموال العامة.


وتبين أن المبلغ قام بالاتصال بأحد الأشخاص، لتغيير المبلغ السوداني بمبلغ مصري، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذين أخبروه بإرسال مندوب يتبعه، إلى الشركة، لتغيير المبلغ المالي.


وفوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالي، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.


ومن خلال جمع المعلومات، وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وأمكن ضبطهم وعددهم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وكذا مبلغ مالي قدره (29،600 جنيه مصري).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والسيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، ضبط رجال قطاع أمن القاهرة، عنصرًا إجراميًا بمحافظة القاهرة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة مُبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع.

كما اعترف بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى مُبلغ بسرقتها بالجيزة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمحافظة الجيزة.

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