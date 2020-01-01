طريقة الاستعلام.. كل ما تريد معرفته عن فاتورة يوليو للتليفون الأرضي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:15 م
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
أحمد القاسم
"فاتورة يوليو للتليفون الأرضي"، كلمات تصدرت مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، بعد أن تزايد بحث المصريين على طريقة الاستعلام عنها وتسديديها منذ إعلان الشركة المصرية للاتصالات معلومات بشأنها.

وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن فاتورة يوليو للتليفون الأرضي وكذلك الطريقة التي يمكن الاستعلام من خلالها عنها:

الفاتورة الحالية التي تطالب الشركة المصرية للاتصالات بسدادها مستحقة على آخر ثلاثة أشهر.

أكدت الشركة المصرية للاتصالات إنه لا صحة لإلغاء فترة السماح كما أشيع مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الفاتورة تسدد في وقت معين وله فترة سماح وكذلك هناك تسهيلات آخرى تتيحها الشركة للعملاء خلال الدفع والسداد.

تسدد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو بدءا من 157 ولمدة شهر حتى 14 8 ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 149.

حال تأخر عن ذلك التاريخ فمن يوم 159 يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط آرسال واستقبال.

يمكن سداد الفاتورة عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالاتWE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

يمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg.

ومن خلال الموقع ويمكن لعملاء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال خطوات إدخال كود المنطقة ويتم كتابة رقم التليفون الأرضي، يتم الضغط على اظهر الفواتير حيث تظهر الفواتير التي لم يتم دفعها حتى وإن كانت فواتير سابقة لمدة طويلة وقيمة تلك الفواتير.

عند الرغبة في السداد يتم الضغط على خانة اختر للسداد ثم اختيار كلمة ادفع التي تكون موجودة في أعلى الشاشة، فستظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع ومن ثم يتم إضافة البريد الإلكتروني، ومن ثم يتم الضغط على سدد ويتم اختيار طريقة الدفع الأفضل لك وتكون عن طريق الفيزا أو عن طريق الماستر كارد.

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