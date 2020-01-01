سولاف درويش: قانون قطاع الأعمال يصب في مصلحة العمال والشركات
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:12 م
الفجر
أشادت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوافق وزارة قطاع الأعمال مع لجنة القوى العاملة بالبرلمان على بعض ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991.
وأضافة درويش في بيان، اليوم الأربعاء، أن التعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة على القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام به ما يكفي من الضمانات الواضحة واللازمة لحماية العمال وحقوقهم، لافتة إلى أن موافقة البرلمان والحكومة على هذه التعديلات يؤكد حرص جميع مؤسسات الدولة على حقوق وواجبات العمال.
وأضافت مساعد رئيس الحزب، أنه تم التوافق على جميع المواد التى طالب مجلس الدولة بتعديلها، وهذه التعديلات تصب في صالح الدولة وشركات قطاع الأعمال والعمال، مشيرة إلى أن هذه الشركات هى قوام الدولة المصرية ويجب تطويرها في أسرع وقت حتى تعطى قوة اقتصادية في السنوات القادمة، لأن هذه الشركات تقوم بإنتاج عدد من المنتجات الأساسية التى تعتمد عليها الدولة في الأوقات العصيبة، فهي قوام هذه الصناعات.
وتابعت وكيل اللجنة، أن هذه الملاحظات تصب في مصلحة الشركات والعمال والتي تمس مصالحهم داخل الشركات مثل المادة 17 والتي تنص على حماية الحق التنظيم النقابي، وأخذ رأي اتحاد نقابات العمال في مشروعات القوانين التى تمس حقوق ومصالح العمل وتنظيم شئون العمل أو تعديلها الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى اتحاد نقابات العمال في المشروع المعروض.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و 4008 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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