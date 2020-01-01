سولاف درويش: قانون قطاع الأعمال يصب في مصلحة العمال والشركات

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
الفجر
أشادت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوافق وزارة قطاع الأعمال مع لجنة القوى العاملة بالبرلمان على بعض ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991.

وأضافة درويش في بيان، اليوم الأربعاء، أن التعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة على القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام به ما يكفي من الضمانات الواضحة واللازمة لحماية العمال وحقوقهم، لافتة إلى أن موافقة البرلمان والحكومة على هذه التعديلات يؤكد حرص جميع مؤسسات الدولة على حقوق وواجبات العمال.

وأضافت مساعد رئيس الحزب، أنه تم التوافق على جميع المواد التى طالب مجلس الدولة بتعديلها، وهذه التعديلات تصب في صالح الدولة وشركات قطاع الأعمال والعمال، مشيرة إلى أن هذه الشركات هى قوام الدولة المصرية ويجب تطويرها في أسرع وقت حتى تعطى قوة اقتصادية في السنوات القادمة، لأن هذه الشركات تقوم بإنتاج عدد من المنتجات الأساسية التى تعتمد عليها الدولة في الأوقات العصيبة، فهي قوام هذه الصناعات.

وتابعت وكيل اللجنة، أن هذه الملاحظات تصب في مصلحة الشركات والعمال والتي تمس مصالحهم داخل الشركات مثل المادة 17 والتي تنص على حماية الحق التنظيم النقابي، وأخذ رأي اتحاد نقابات العمال في مشروعات القوانين التى تمس حقوق ومصالح العمل وتنظيم شئون العمل أو تعديلها الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى اتحاد نقابات العمال في المشروع المعروض.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و 4008 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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